Ab 2026 gibt es neue Infos von der Schufa

Darum zeigt die ARD heute keinen Krimi

Winterreifen werden so teuer wie nie

Mehr als 75 Prozent der Anteile Berlusconi-Konzern erhält volle Kontrolle über ProSiebenSat.1

Von t-online Aktualisiert am 04.09.2025 - 12:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das Logo der ProSiebenSat.1 Media SE: Nach einem großen Aktienkauf hat der Berlusconi-Konzern die Kontrolle über den deutschen TV-Riesen übernommen. (Quelle: Lennart Preiss)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Berlusconi-Medienkonzern hat die Kontrolle über ProSiebenSat.1 übernommen. Kartellrechtlich gibt es keine Bedenken.

Der italienische Konzern Media for Europe (MFE) hat nach seinem großen Aktienankauf die volle Kontrolle am deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 erlangt. Man habe die 75-Prozent-Schwelle der Anteile an der ProSiebenSat.1 Media SE überschritten, teilte MFE mit.

Loading...

Kartellrechtlich stand dem Schritt nichts im Wege. Die Übernahme wurde bereits 2023 der Europäischen Kommission sowie Anfang 2024 der deutschen Wettbewerbsbehörde zur Prüfung vorgelegt. Anlass war damals das Überschreiten der Beteiligungsschwelle von 25 Prozent.

Ziel der Übernahme ist nach Angaben von MFE der Aufbau eines europäischen Fernsehkonzerns. Dieser soll eine Alternative zu internationalen Streaminganbietern darstellen. Die Holding wird von Pier Silvio Berlusconi geführt, Sohn des verstorbenen Medienunternehmers und ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi.

Werbeinnahmen im Milliardenbereich

ProSiebenSat.1 ist nach RTL der zweitgrößte private TV-Konzern in Deutschland. Das Unternehmen ist auch in Österreich und der Schweiz aktiv – zwei Märkten, in denen MFE bislang nur über ProSiebenSat.1 präsent war. Deutschland gilt trotz sinkender Werbeerlöse weiterhin als wichtiger Markt für Fernsehwerbung.

MFE ist bereits in Italien und Spanien stark aufgestellt. In Italien bildet das Unternehmen gemeinsam mit der staatlichen Rai laut dem Center for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) ein Duopol, das rund 75 Prozent der TV-Zuschauer erreicht. In Spanien ist MFE mit Mediaset aktiv und konkurriert dort um die Marktführerschaft im privaten Fernsehen.