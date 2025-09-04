t-online - Nachrichten für Deutschland
Insolvenz: Unternehmen mit 475 Jahren Geschichte steht vor Pleite

160 Angestellte betroffen
475 Jahre altes Unternehmen ist insolvent

Von t-online, KON
04.09.2025 - 13:30 UhrLesedauer: 1 Min.
HaweskoVergrößern des Bildes
Ein Arbeiter fährt eine Palette Kartons durch eine Halle (Symbolbild): Die Pappfirma Casimir Kast Verpackung und Display GmbH Gernsbach ist insolvent. (Quelle: Marcus Brandt/dpa/Archiv/dpa)
News folgen

Die Wurzeln von Casimir Kast liegen mehr als 50 Jahre vor dem Dreißigjährigen Krieg. Jetzt ist der Traditionsbetrieb insolvent.

Das baden-württembergische Unternehmen Casimir Kast Verpackung und Display GmbH aus Gernsbach hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte das Unternehmen im Gespräch mit t-online, zuvor hatten lokale Medien berichtet. Aktuell arbeiten bei dem Verpackungshersteller etwa 160 Angestellte – wie die "Badische Neuste Nachrichten" schreibt, ist er damit einer der größten Arbeitgeber in der Region.

Laut Pressemitteilung ist "die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland" der Grund für die finanziellen Probleme des Unternehmens. Durch die Insolvenz soll ein "größerer Schaden vom Unternehmen" abgewendet werden. Das Unternehmen beabsichtige, einen Investor oder einen Partner zu finden.

Belegschaft soll in Prozess eingebunden werden

Beim kommenden Insolvenzverfahren soll die Belegschaft "eng in alle Überlegungen" eingebunden werden. Durch das Insolvenzgeld seien die Gehälter für bis zu drei Monate garantiert. Der Betrieb soll vorerst normal weiterlaufen.

Wie das Unternehmen aus seiner Internetseite schreibt, liegen die Wurzeln von Casimir Kast bereits im Jahr 1550 – das Unternehmen ist damit 475 Jahre alt. Jacob Kast betrieb damals Sägemühlen und eine Holzflösserei, mittlerweile wird das Unternehmen in der 13. Generation geführt. 1910 begann das Unternehmen schließlich laut Firmen-Seite mit der Pappverarbeitung.

