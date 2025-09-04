Darum zeigt die ARD heute keinen Krimi

Winterreifen werden so teuer wie nie

160 Angestellte betroffen 475 Jahre altes Unternehmen ist insolvent

Von t-online , KON 04.09.2025 - 13:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Arbeiter fährt eine Palette Kartons durch eine Halle (Symbolbild): Die Pappfirma Casimir Kast Verpackung und Display GmbH Gernsbach ist insolvent. (Quelle: Marcus Brandt/dpa/Archiv/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Wurzeln von Casimir Kast liegen mehr als 50 Jahre vor dem Dreißigjährigen Krieg. Jetzt ist der Traditionsbetrieb insolvent.

Das baden-württembergische Unternehmen Casimir Kast Verpackung und Display GmbH aus Gernsbach hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte das Unternehmen im Gespräch mit t-online, zuvor hatten lokale Medien berichtet. Aktuell arbeiten bei dem Verpackungshersteller etwa 160 Angestellte – wie die "Badische Neuste Nachrichten" schreibt, ist er damit einer der größten Arbeitgeber in der Region.

Loading...

Laut Pressemitteilung ist "die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland" der Grund für die finanziellen Probleme des Unternehmens. Durch die Insolvenz soll ein "größerer Schaden vom Unternehmen" abgewendet werden. Das Unternehmen beabsichtige, einen Investor oder einen Partner zu finden.

Belegschaft soll in Prozess eingebunden werden

Beim kommenden Insolvenzverfahren soll die Belegschaft "eng in alle Überlegungen" eingebunden werden. Durch das Insolvenzgeld seien die Gehälter für bis zu drei Monate garantiert. Der Betrieb soll vorerst normal weiterlaufen.