Modedesigner Giorgio Armani ist tot

"Mit unendlicher Trauer"
Modedesigner Giorgio Armani ist tot

Von t-online, jse
Aktualisiert am 04.09.2025 - 16:04 UhrLesedauer: 1 Min.
Giorgio Armani im Jahr 2019 (Archivbild): Er wurde 91 Jahre alt.Vergrößern des Bildes
Giorgio Armani im Jahr 2019 (Archivbild): Er wurde 91 Jahre alt. (Quelle: Francois Mori)
News folgen

Der ikonische Modedesigner Giorgio Armani ist mit 91 Jahren verstorben, bestätigte seine Firma. Er war eine Schlüsselfigur der Modewelt.

Der italienische Modedesigner Giorgio Armani ist tot. Das bestätigte seine Firma, die Armani Group, am Donnerstag. Er wurde 91 Jahre alt. "Mit unendlicher Trauer müssen wir den Tod unseres Schöpfers, Gründers und unermüdlichen Antreibers Giorgio Armani verkünden", schreibt das Unternehmen.

Armani wurde am 11. Juli 1934 im italienischen Piacenza geboren und galt als einer der größten Modemacher seiner Zeit sowie als Inbegriff des modernen italienischen Stils und der Eleganz. Er verband das Künstlerische des Designers mit dem Scharfsinn eines Geschäftsmanns. Das nach ihm benannte Modeunternehmen mit Sitz in Mailand gründete er 1975. Es setzt mehr als zwei Milliarden Euro jährlich um.

Der Italiener hatte zuletzt immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Juni verpasste er die Fashion Week der Männer in Mailand – und fehlte damit zum ersten Mal in seiner Karriere bei einer seiner Modenschauen.

Dem Designer wurde eine Liebe zum Detail nachgesagt: Er soll bis zuletzt darauf bestanden haben, jede Kollektion und jeden Aspekt der Geschäfte zu überblicken. Dies brachte ihm den Spitznamen "Re Giorgio" ein – König Giorgio. Am Wochenende soll für ihn eine Trauerkapelle in Mailand eingerichtet werden. Die Beisetzung soll zu einem nicht genannten Zeitpunkt im privaten Kreis stattfinden.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagentur Reuters
