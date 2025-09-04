t-online - Nachrichten für Deutschland
Leo dell'Orco: Diesem Mann traute Giorgio Armani seine Nachfolge zu

Letztes Interview kurz vor seinem Tod
Ihm traute Giorgio Armani seine Nachfolge zu

Von Julian Seiferth
Aktualisiert am 04.09.2025 - 17:41 UhrLesedauer: 2 Min.
Leo dell'Orco (l) mit Giorgio Armani (Archivbild): Die beiden sahen sich öfter gemeinsam Spiele von Armanis Basketball-Team Olimpia Milano an.Vergrößern des Bildes
News folgen

Kurz vor seinem Tod sprach Giorgio Armani über die Zukunft seines Modeimperiums. Die Verantwortung soll sein Wegbegleiter Leo dell'Orco übernehmen.

Giorgio Armani ist tot – mit ihm geht ein Gigant der Modebranche. Er hinterlässt eine Lücke, die kaum zu füllen sein wird. Doch Armani selbst sah wohl einen Mann, dem er die Aufgabe zutraute. Über ihn sprach er in seinem letzten Interview, das der Journalist Alexander Fury von der "Financial Times" führte und das die Zeitung am Wochenende vor Armanis Tod veröffentlichte.

"Ich möchte, dass die Nachfolge organisch passiert und kein ruckartiger Moment ist", sagte Armani da. "Meine Nachfolgepläne sehen ein graduelles Übertragen der Aufgaben vor, die ich schon immer zusammen mit Menschen erledigt habe, die mir am nächsten stehen."

Dann nennt Armani einen Namen: "Dazu gehören Leo dell'Orco, meine Familie und mein gesamtes Team." Dell'Orco ist aktuell Chef für Männermode bei der Armani Group – er vertrat Armani auf dessen Wunsch hin bereits, als dieser im Juni zum ersten Mal in seiner Karriere eine seiner eigenen Modenschauen wegen Krankheit verpasste.

Dell'Orco leitet Armanis Basketballteam

Bereits im Juni 2021 hatte Armani ein klares Zeichen gesetzt: Am Ende einer Modenschau betrat der Großmeister selbst den Laufsteg – Hand in Hand mit Dell'Orco. "Leo hat mir in den letzten Jahren so sehr mit den Männerkollektionen geholfen. Er ist mein Kollege und er ist sehr gut, ebenso wie meine Nichte Silvana mit den Frauenkollektionen. Ich bereite die Zukunft mit den Menschen vor, deren Chef ich gerade bin."

Doch wer ist Pantaleo "Leo" dell'Orco? Der Italiener wurde am 2. November 1952 in Besceglie geboren. Seit 1977 arbeitet er für Armani, wo er später Chef für Männermode wurde. Seit 2019 ist er Vorstandsvorsitzender des Basketballteams Olimpia Milano, dessen Hauptsponsor und Besitzer Armani ist.

Dell'Orco sprach in einem Interview 2023 über sein Verhältnis zu Armani – voller Bewunderung: "Ich glaube, er hat mir noch nie gesagt, dass ich gut bin. Gott sei Dank hat er mir mal anerkennend auf den Rücken geklopft. Aber ich leide darunter nicht, denn ich weiß, wie er denkt. Wenn er es sich aussuchen könnte, würde er alles allein machen. Niemand kann mit ihm mithalten."

