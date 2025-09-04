500 Arbeitsplätze in Gefahr Automobilzulieferer insolvent – so soll es weitergehen

Arbeit an einem Elektrofahrzeug bei der Firma Neapco (Archivfoto): Die Produktionsverlagerung voriges Jahr bereitete schon Probleme.

Das Dürener Unternehmen Neapco ist in finanzielle Schieflage geraten. Der Betrieb soll aber normal weitergehen – und die 500 Arbeitsplätze gerettet werden.

Ein weiterer Zuliefererbetrieb aus der Automobilbranche ist in finanzielle Schieflage geraten. Die Firma Neapco im nordrhein-westfälischen Düren hat beim Amtsgericht Aachen einen Antrag auf Insolvenz im Eigenverfahren gestellt.

"Löhne und Gehälter unserer rund 500 Beschäftigten erwirtschaften wir im eröffneten Verfahren aus eigener Kraft", sagte der Co-Geschäftsführer Jürgen Liermann dem Fachportal "Der Indat". Demnach sucht die Geschäftsleitung von Neapco nun nach einem neuen Investor. Ziel des Prozesses sei es, so viele Arbeitsplätze wie möglich am Standort zu erhalten.

Neapco geriet schon voriges Jahr in Schwierigkeiten

Grund für die finanzielle Schieflage ist eine Entscheidung der US-Muttergesellschaft von Neapco. Diese hat sich im Juni entschieden, einen Fünfjahresvertrag mit Neapco nicht zu verlängern. Daraufhin hat die Geschäftsleitung das Insolvenzverfahren beantragt, heißt es bei "Der Indat". Weitere Standorte der Neapco-Gruppe außerhalb Deutschlands seien von dem Verfahren nicht betroffen.