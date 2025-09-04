t-online - Nachrichten für Deutschland
Insolvenz: Autozulieferer Neapco will sich in Eigenverwaltung sanieren

500 Arbeitsplätze in Gefahr
Automobilzulieferer insolvent – so soll es weitergehen

Von t-online
04.09.2025 - 20:35 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0302104326Vergrößern des Bildes
Arbeit an einem Elektrofahrzeug bei der Firma Neapco (Archivfoto): Die Produktionsverlagerung voriges Jahr bereitete schon Probleme.
News folgen

Das Dürener Unternehmen Neapco ist in finanzielle Schieflage geraten. Der Betrieb soll aber normal weitergehen – und die 500 Arbeitsplätze gerettet werden.

Ein weiterer Zuliefererbetrieb aus der Automobilbranche ist in finanzielle Schieflage geraten. Die Firma Neapco im nordrhein-westfälischen Düren hat beim Amtsgericht Aachen einen Antrag auf Insolvenz im Eigenverfahren gestellt.

"Löhne und Gehälter unserer rund 500 Beschäftigten erwirtschaften wir im eröffneten Verfahren aus eigener Kraft", sagte der Co-Geschäftsführer Jürgen Liermann dem Fachportal "Der Indat". Demnach sucht die Geschäftsleitung von Neapco nun nach einem neuen Investor. Ziel des Prozesses sei es, so viele Arbeitsplätze wie möglich am Standort zu erhalten.

Neapco geriet schon voriges Jahr in Schwierigkeiten

Grund für die finanzielle Schieflage ist eine Entscheidung der US-Muttergesellschaft von Neapco. Diese hat sich im Juni entschieden, einen Fünfjahresvertrag mit Neapco nicht zu verlängern. Daraufhin hat die Geschäftsleitung das Insolvenzverfahren beantragt, heißt es bei "Der Indat". Weitere Standorte der Neapco-Gruppe außerhalb Deutschlands seien von dem Verfahren nicht betroffen.

Am Standort in Düren produziert Neapco seit 1968 Autoteile wie Kardanwellen, Halbwellen und Differenziale. Auch an der Produktion eines Elektro-Lieferwagens für die Post war Neapco beteiligt. Dessen Produktion wurde aber schon voriges eingestellt und nach Thailand verlegt, wie der WDR berichtet. Dieser Schritt habe den Standort Düren bereits vor Probleme gestellt.

