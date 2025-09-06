Offensichtlich. Sie waren durchaus zu Recht stolz auf sich, aber eben so stolz, dass sie ihre Wettbewerber unterschätzt haben. Ein großer Fehler. Den Chinesen ist das im 19. Jahrhundert auch passiert. Sie haben die europäische industrielle Revolution unterschätzt und steckten dann 150 Jahre in der Krise. Heute wollen sie wieder das sein, was sie die meiste Zeit ihrer über 2000-jährigen Geschichte waren: eine innovative Weltmacht.

In ihrem Buch "Der Autoschock" loben Sie chinesische Autos in den höchsten Tönen, für uns liest es sich teilweise wie eine Pressemitteilung für die chinesische Autoindustrie.

Da bin ich in guter Gesellschaft. Schauen Sie sich mal die deutschen Fachmedien an, die ADAC-Tests oder die internationalen Medien. Von der amerikanischen New York Times bis zum britischen Economist – Lobeshymnen auf die neuen chinesischen Autos. Es bringt eben nichts, unsere Wettbewerber schlechtzureden. Sinnvoller ist es, deren Stärken schonungslos aufzudecken, damit sich bei uns etwas ändert.

Aber wäre es nicht sinnvoll, sie auch kritisch zu beschreiben?

Unsere Schwächen beschreibe ich sehr kritisch. Aber auch Chinas Schwächen: Ein Kapitel zum Beispiel dreht sich nur um die skrupellosen Methoden des Rohstoffabbaus für Batterien in Afrika.

Was Sie in Ihrer Analyse bislang außen vor gelassen haben: Die Autoindustrie in China wurde stark vom Staat gelenkt und subventioniert. Jetzt tobt ein gnadenloser Preiskampf, die Hersteller unterbieten sich ständig und viele werden ihre Wagen nicht mehr los.

Im Zentrum von Chinas Autoboom steht die Innovationskraft der Privatunternehmen. Staatliche Subventionen und Spielregeln erleichtern es ihnen, diese Innovationen auszurollen. Kurz: Wer innovativ ist, wird vom Staat belohnt. Der Staat subventioniert ja keine Trabbis. Was manche schon vergessen haben: Airbus wurde auch mit staatlicher Hilfe aufgebaut. Heute ist es global ein sehr wettbewerbsfähiges Unternehmen.

Sie können das doch nicht mit Airbus vergleichen. China ist ein autoritäres System.

Egal, in welchem System – Kaufanreize sind besser als Verbote. In China wird niemand gezwungen, ein E-Auto zu kaufen. In Europa wurde hingegen ein Verbrenner-Aus beschlossen. Wie man das eine und das andere nennt, bleibt jedem selbst überlassen.

Sie deuten also an, Europa sei autoritärer als China?