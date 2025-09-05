Wegen Online-Werbung EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google
Von dpa
05.09.2025 - 17:19 UhrLesedauer: 1 Min.
Google soll Konkurrenten unzulässig benachteiligt haben. Deshalb verhängt die EU eine hohe Strafe.
Die EU-Kommission verhängt gegen Google wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln im Werbegeschäft eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro. Der US-Konzern habe eigene Online-Werbedienstleistungen zum Nachteil konkurrierender Anbieter bevorzugt, teilte die Brüsseler Behörde mit. Google hat angekündigt, gegen die Strafe vorzugehen.
Verwendete Quellen
- Nachrichtenagentur dpa
