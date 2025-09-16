Heute konzentriert sich Reiff auf den technischen Handel. Alec Reiff leitet die Firma in vierter Generation. Hubert und Eberhard Reiff, die ältere Generation, sind weiterhin als Gesellschafter präsent.

Laut einer Unternehmenssprecherin kommen Hubert und Eberhard Reiff fast täglich ins Büro, auch wenn sie nicht mehr operativ tätig sind. "Für die Mitarbeiter ist Reiff als Firma und Reiff als Familie häufig deckungsgleich", sagt Tim Steinel. Dieses enge Geflecht von Familie und Betrieb habe das Unternehmen geprägt und eine außergewöhnliche Bindung geschaffen.

"Für mich ist Reiff ein Stück meiner Familie"

Carmelo Rodriguez Pintor kam 1986 zu Reiff, seit 1991 arbeitet er ununterbrochen dort. Heute ist er Teamleiter im Wareneingang des zentralen Logistikzentrums. "Ich habe keinen Betriebs- oder Handelsfachwirt. Alles war Learning by Doing", sagt er. "Für mich ist Reiff ein Stück meiner Familie."

Besonders prägend war für ihn die enge Beziehung zu Hubert Reiff. "Er wollte immer wissen, was bei uns an der Basis los ist", erinnert sich Rodriguez. Sie sprachen über das Geschäft, aber auch über Fußball. Hubert Reiff war VfB-Fan, Rodriguez Anhänger des FC Barcelona. "Das war eine besondere Beziehung und ich habe mich sehr wohlgefühlt."

Als Hubert Reiff nach der Insolvenz vor die Belegschaft trat, war das für Rodriguez ein schwerer Moment: "Ich war tieftraurig, ihn so zu sehen … Dabei hatte ich Tränen in den Augen. Denn ich habe 30 Jahre lang mit diesem Mann gearbeitet und ich bewundere ihn für seine Leistungen."

Der 58-Jährige erlebte die Insolvenz als einschneidenden Moment. Schon Tage zuvor habe es ein Bestell- und Auslieferverbot gegeben. "Da wussten wir: Jetzt brennt die Hütte", erinnert er sich. Dann wurde eine Konferenz einberufen. "Ich habe es irgendwie schon geahnt, aber als dann die Insolvenz verkündet wurde, ist für mich alles zusammengebrochen. Ich hätte das nie für möglich gehalten." Er habe ein paar Tage gebraucht, um das zu verarbeiten, sagt er.

Die Gründe für die Insolvenz

Tim Steinel beschreibt die Ursachen für die Insolvenz offen: "Unsere Kunden bauen weniger neue Maschinen und brauchen deshalb auch weniger von unseren Artikeln." Reiff ist stark vom Maschinenbau abhängig, der derzeit unter Auftragsflaute, hohen Energiekosten und Unsicherheiten leidet.

Reiff beliefert die Automobilindustrie nicht direkt, spürt aber trotzdem deren Krise. "Viele unserer Maschinenbaukunden produzieren für Zulieferer der Autobranche. Wenn die weniger bestellen, trifft es am Ende auch uns."