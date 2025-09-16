Familienfirma in Schieflage "Jetzt brennt die Hütte": Wie Reiff in die Insolvenz geriet
Das Traditionsunternehmen Reiff aus Baden-Württemberg steht vor dem Aus. Ein langjähriger Mitarbeiter und der COO erklären, wie sie die Insolvenz erlebt haben.
Am 1. Juli feierte das Familienunternehmen Reiff aus Reutlingen sein 115-jähriges Jubiläum. Nur wenige Wochen später, am 28. Juli, musste die Reiff Technische Produkte GmbH Insolvenz in Eigenverwaltung anmelden. Das Geschäft läuft zwar weiter, doch die Inhaberfamilie, die Geschäftsführung und die Mitarbeiter stehen vor einer ungewissen Zukunft. Wenn bis Oktober keine tragfähige Lösung gefunden ist, droht dem traditionsreichen Mittelständler aus Baden-Württemberg das Aus.
Reiff ist kein Einzelfall: In der vergangenen Zeit haben sich die Insolvenzmeldungen gehäuft. Im ersten Halbjahr 2025 waren es knapp 12.000 Unternehmensinsolvenzen, eine Steigerung von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Insbesondere Deutschlands Süden ist betroffen, wo Großkonzerne sowie Mittelständler und Kleinunternehmen für die ganze Welt produzieren. Doch der Standort Deutschland hat seine Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt – mit Folgen.
- Marke mit langer Tradition: E-Bike-Manufaktur in Thüringen ist insolvent
- Ostwestfalen: Busunternehmen insolvent – zahlreiche Ausfälle
Reiff verkauft technische Komponenten, sogenannte C-Teile – etwa Antriebsriemen, Dichtungen, Klebstoffe oder Schläuche. Tim Steinel ist Chief Operating Officer (COO) der Firma und erklärt: "Wir produzieren nicht, aber veredeln und fertigen weiter." Das sehe etwa so aus: "Wir beziehen Schläuche in 100-Meter-Rollen, konfektionieren sie auf die gewünschte Länge, versehen sie mit passenden Armaturen, verpressen diese und führen anschließend eine Prüfung durch."
Gleiche Kunden und Produkte
Insgesamt beliefert das Unternehmen rund 10.000 Firmen, davon 2.500 namhafte Industriekunden. Viele Geschäftsbeziehungen bestehen seit Jahrzehnten. "Wir haben Kunden, die seit 60 Jahren bei uns kaufen. Unsere Top-Kunden sind im Durchschnitt seit 30 Jahren bei uns", sagt Steinel.
Das sei die Stärke der Firma, doch gegenwärtig auch ein großes Problem. Über viele Jahre sei das Sortiment weitgehend gleich geblieben, erklärt Steinel. Viele Lieferanten und Produkte haben sich kaum verändert. Das hat Stabilität gebracht, erschwert aber in der Krise die Anpassung an neue Märkte.
Traditionsfirma mit über einhundert Jahren Geschichte
Die Geschichte der Firma reicht bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Albert Reiff gründete 1910 ein Geschäft für technische Gummiwaren. Nach seinem Tod blieb die Firma in Familienhand. In den folgenden Jahrzehnten kamen neue Geschäftszweige wie der Autoreifenhandel hinzu, die inzwischen jedoch wieder abgestoßen wurden.
Heute konzentriert sich Reiff auf den technischen Handel. Alec Reiff leitet die Firma in vierter Generation. Hubert und Eberhard Reiff, die ältere Generation, sind weiterhin als Gesellschafter präsent.
Laut einer Unternehmenssprecherin kommen Hubert und Eberhard Reiff fast täglich ins Büro, auch wenn sie nicht mehr operativ tätig sind. "Für die Mitarbeiter ist Reiff als Firma und Reiff als Familie häufig deckungsgleich", sagt Tim Steinel. Dieses enge Geflecht von Familie und Betrieb habe das Unternehmen geprägt und eine außergewöhnliche Bindung geschaffen.
"Für mich ist Reiff ein Stück meiner Familie"
Carmelo Rodriguez Pintor kam 1986 zu Reiff, seit 1991 arbeitet er ununterbrochen dort. Heute ist er Teamleiter im Wareneingang des zentralen Logistikzentrums. "Ich habe keinen Betriebs- oder Handelsfachwirt. Alles war Learning by Doing", sagt er. "Für mich ist Reiff ein Stück meiner Familie."
Besonders prägend war für ihn die enge Beziehung zu Hubert Reiff. "Er wollte immer wissen, was bei uns an der Basis los ist", erinnert sich Rodriguez. Sie sprachen über das Geschäft, aber auch über Fußball. Hubert Reiff war VfB-Fan, Rodriguez Anhänger des FC Barcelona. "Das war eine besondere Beziehung und ich habe mich sehr wohlgefühlt."
Als Hubert Reiff nach der Insolvenz vor die Belegschaft trat, war das für Rodriguez ein schwerer Moment: "Ich war tieftraurig, ihn so zu sehen … Dabei hatte ich Tränen in den Augen. Denn ich habe 30 Jahre lang mit diesem Mann gearbeitet und ich bewundere ihn für seine Leistungen."
Der 58-Jährige erlebte die Insolvenz als einschneidenden Moment. Schon Tage zuvor habe es ein Bestell- und Auslieferverbot gegeben. "Da wussten wir: Jetzt brennt die Hütte", erinnert er sich. Dann wurde eine Konferenz einberufen. "Ich habe es irgendwie schon geahnt, aber als dann die Insolvenz verkündet wurde, ist für mich alles zusammengebrochen. Ich hätte das nie für möglich gehalten." Er habe ein paar Tage gebraucht, um das zu verarbeiten, sagt er.
Die Gründe für die Insolvenz
Tim Steinel beschreibt die Ursachen für die Insolvenz offen: "Unsere Kunden bauen weniger neue Maschinen und brauchen deshalb auch weniger von unseren Artikeln." Reiff ist stark vom Maschinenbau abhängig, der derzeit unter Auftragsflaute, hohen Energiekosten und Unsicherheiten leidet.
Reiff beliefert die Automobilindustrie nicht direkt, spürt aber trotzdem deren Krise. "Viele unserer Maschinenbaukunden produzieren für Zulieferer der Autobranche. Wenn die weniger bestellen, trifft es am Ende auch uns."
Hinzu kommen gestiegene Einkaufspreise für viele Produkte sowie lange Lieferzeiten. "Manche Artikel haben Vorlaufzeiten von 150 bis 160 Tagen", so Steinel. "Und unsere Strompreise sind explodiert."
Politische Faktoren verstärken die Unsicherheit. Steinel will sich zwar "nicht hinter Trump oder dem Ukraine-Krieg verstecken", räumt aber ein: "Wenn sich die Lage in der Ukraine beruhigt, werden wahrscheinlich auch wieder mehr Maschinen unserer Kunden gebraucht. Und wenn der Wahnsinn mit den Zöllen aufhört, dann können wir besser planen."
Konsolidierungsdruck in der Branche
Das Reutlinger Unternehmen rangiert unter den zehn größten Technikhändlern in Deutschland. Doch die Branche konsolidiert sich seit Jahren. "Wir sind ein Platzhirsch in Deutschland. Die gesamte Reiff-Gruppe hat einen Umsatz von 150 Millionen – das ist allerdings eine Größenordnung, die fast schon zu klein ist. Es gibt sonst spezialisierte Händler und dann die richtig großen Milliardenkonzerne, die nach und nach den Markt aufkaufen", erklärt Steinel. Zu diesen Milliardenkonzernen gehört auch Haberkorn.
Der österreichische Technikhändler stieg im Januar 2025 mit 25 Prozent bei Reiff ein. Rodriguez habe sich zwar gefreut, dass so ein großer Händler Potenzial in Reiff sieht, aber der Schritt sei ihm auch sehr nah gegangen: "Ich wusste in dem Moment, dass dieses Familienunternehmen nicht mehr so sein wird, wie es früher war."
Geschäftsführer Steinel setzte große Hoffnung in den neuen Partner. "Das war der ideale Kandidat – wir dachten, damit sei die Zukunft abgesichert." Der Plan war, dass Haberkorn nach und nach die gesamte Gruppe übernimmt und die Familie Reiff sich zurückzieht.
Doch stattdessen musste Reiff am 28. Juli Insolvenz in Eigenverwaltung anmelden. "Das war für Alec Reiff und die Gesellschafter eine harte Zäsur", sagt Steinel. Er habe gedacht, Reiff hätte mit Haberkorn einen Zielhafen gefunden, der das Unternehmen vor finanziellen Problemen absichert. Dann trotzdem noch eine Insolvenz zu erleben, sei sehr überraschend gewesen, so der Geschäftsführer.
Die Insolvenz sei jedoch auch ein schlechtes Zeichen für den Wirtschaftsstandort: "Wenn ein Unternehmen wie unseres ins Straucheln gerät, dann ist das ein Signal für die ganze Branche – wir sind ein Frühindikator für den Maschinenbau."
Zukunftssorgen unter den Mitarbeitern
Der Betrieb geht aktuell weiter, doch das Geschäft ist geschrumpft. Rodriguez berichtet: "In Spitzenzeiten haben wir 900 Buchungen pro Tag gemacht, jetzt sind es vielleicht noch die Hälfte."
Steinel hebt die Solidarität hervor, die Reiff zuteilgeworden wäre. "Viele Kunden haben uns nach der Insolvenz gefragt, wie sie uns unterstützen können." Manche hätten Bestellungen vorgezogen und sofort alles bezahlt. "Es wäre normal gewesen, wenn Lieferanten auf Vorkasse bestanden hätten. Stattdessen haben unsere größten Lieferanten gesagt: Wir setzen das Zahlungsziel runter, aber Vorkasse muss nicht sein."
Wie es mit Reiff weitergeht, ist unklar. Rodriguez versuche, die Stimmung im Lager hochzuhalten: "Wir sitzen zusammen, reden offen über unsere Ängste und suchen gemeinsam nach Lösungen." Viele Beschäftigte bei Reiff sind seit Jahrzehnten im Unternehmen. "Wir haben ein hohes Durchschnittsalter, die meisten sind angelernt."
Einige Kollegen hätten nun eine "Riesenangst" davor, was in Zukunft passieren könnte. Auch der Teamleiter macht sich Sorgen: "Mit 58 ist es nicht leicht, noch einen neuen Job zu finden – besonders hier in Baden-Württemberg, wo die Zahl der Insolvenzen hoch ist."
Wie es für Reiff weitergeht
Steinel geht davon aus, dass sich Reiff verkleinern muss. "Wir sind eigentlich für 130 Millionen Umsatz aufgestellt, realistischerweise sollten wir aber mit 100 Millionen rechnen. Damit wird es wohl zu viele Mitarbeiter geben." Einen konkreten Sanierungsplan gibt es bislang nicht. Klar ist aber: "Wir müssen eine andere Finanzierung hinkriegen und bessere Preise bei den Kunden durchsetzen."
Steinel gibt sich trotzdem zuversichtlich: "Es wird diesen Markt auch in Zukunft geben – solange Maschinen gebaut werden, werden auch unsere Teile gebraucht." Sie hätten echte Kunden, die nicht weg seien, und ihre Produkte seien auch nicht plötzlich irrelevant geworden wie Videokassetten oder Festnetztelefone. "Deshalb gibt es sehr gute Chancen, dass wir weitermachen können", sagt Steinel.
Entscheidend wird wohl die Rolle des österreichischen Teilhabers Haberkorn sein. Der Einstieg zu Jahresbeginn sollte ursprünglich die Zukunft sichern, nun ist das Verfahren wieder offen. "Haberkorn kann kaufen – aber auch jeder andere", so Steinel. Ob die Österreicher tatsächlich einsteigen und die Mehrheit übernehmen, liegt in den Händen von Sachwalter und Gläubigerausschuss. Das vorläufige Insolvenzverfahren läuft bis Anfang Oktober – bis dahin muss eine Lösung auf dem Tisch liegen.
Rodriguez formuliert es einfacher: "Ich hoffe, dass uns ein Händler übernimmt, der uns nicht auseinanderrupft wie ein Hühnchen."
- Gespräch mit Tim Steinel
- Gespräch mit Carmelo Rodriguez Pintor