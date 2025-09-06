Sängerin bricht bei Auftritt in Tränen aus

Mehrheit gegen neue Hymne und Flagge

200 Mitarbeiter betroffen Gießerei meldet Insolvenz an

Von t-online 06.09.2025 - 10:22 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Gießerei Sande Stahlguss (Quelle: Konstantin Mihalchevskiy/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trotz internationaler Bedeutung steckt die traditionsreiche Gießerei Sande Stahlguss aus Friesland in finanziellen Schwierigkeiten. Rund 200 Arbeitsplätze sind betroffen.

Die Sande Stahlguss GmbH hat beim Amtsgericht Wilhelmshaven Insolvenz angemeldet. Das berichtet die "Nordwest-Zeitung". Das Unternehmen mit Sitz in Friesland gilt als einer der führenden Hersteller von präzisionsgefertigten Stahlgussteilen in Europa und beliefert Kunden weltweit. Die Meldung war bei dem Gericht am vergangenen Dienstag eingegangen.

Loading...

Gegründet im Jahr 1947, beschäftigt die Gießerei aktuell rund 200 Mitarbeiter. Das Insolvenzverfahren sichert deren Löhne zunächst für drei Monate. In dieser Zeit soll ein Sanierungsplan erarbeitet werden. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Christian Kaufmann aus Bremen bestellt.