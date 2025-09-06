Microsoft schlägt Alarm Unterseekabel im Roten Meer durchtrennt

07.09.2025

Ein Unterseekabel wird verlegt (Symbolbild): Immer wieder stehen sowohl China als auch Russland im Verdacht, Unterseekabel zu sabotieren. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Im Roten Meer sind offenbar Internetkabel durchtrennt worden. Der internationale Datenverkehr ist betroffen.

Seit Samstagmorgen kommt es zu Störungen im internationalen Datenverkehr zwischen Asien, Europa und dem Nahen Osten. Grund sind laut Microsoft gleich mehrere Beschädigungen an Unterseekabeln im Roten Meer.

Wie das Unternehmen mitteilte, habe der Ausfall zu spürbar größeren Verzögerungen geführt. Betroffen ist insbesondere der Datenverkehr, der zwischen Asien und Europa über den Nahen Osten läuft. "Mehrere internationale Unterseekabel im Roten Meer wurden durchtrennt", erklärte Microsoft in einer Mitteilung. Auf der Seite von Netblocks, auf der Unterbrechungen im weltweiten Datenverkehr angezeigt werden, konnte die Störung bestätigt werden. Kabel in der Nähe von Dschidda in Saudi-Arabien seien durchtrennt worden. Auch die pakistanische Telekomfirma PTCL informiert Kunden über mögliche Probleme bei den Internetverbindungen.

Das Unternehmen versucht derzeit, den Datenverkehr über andere Routen zu sichern. Unklar ist, was der Grund für das Durchtrennen der Kabel ist. Möglich ist eine Sabotage durch Huthi-Terroristen, die in der Region aktiv sind. Es könnte aber auch ein Unfall sein, der zum Beispiel durch einen nicht hochgezogenen Anker eines Schiffes verursacht wurde.

Kabel sind bis zu 18.000 Kilometer lang

Die Reparatur solcher Seekabel sei aufwendig und dauere in der Regel länger, so Microsoft weiter. Bis dahin wolle man durch Monitoring, ständige Neuverteilung und Optimierung des Routings die Auswirkungen so gering wie möglich halten. Das Unternehmen kündigte an, aktuell über die Lage informieren zu wollen – oder früher, falls sich die Situation verschärfen sollte.