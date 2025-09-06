t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Internetkabel im Roten Meer durchtrennt

DAX
23.596,98(-0,73%)
Gold
3.586,66 USD(+1,12%)
Bitcoin
94.095,50 EUR(-0,59%)
Öl Brent
66,88 USD(-0,76%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSupermarktdach stürzt ein: Schwerverletzte
TextSchweres Unglück in Bundeswehrkaserne
TextModerator macht Eheprobleme öffentlich
TextKult-Regisseur mit Goldenem Löwen geehrt
VideoBaerbock meldet sich mit Video zurück

Microsoft schlägt Alarm
Unterseekabel im Roten Meer durchtrennt

Von t-online, wan
Aktualisiert am 07.09.2025 - 00:18 UhrLesedauer: 2 Min.
Ein Unterseekabel wird verlegt (Symbolbild): Immer wieder stehen sowohl China als auch Russland im Verdacht, Unterseekabel zu sabotieren.Vergrößern des Bildes
Ein Unterseekabel wird verlegt (Symbolbild): Immer wieder stehen sowohl China als auch Russland im Verdacht, Unterseekabel zu sabotieren. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)
News folgen

Im Roten Meer sind offenbar Internetkabel durchtrennt worden. Der internationale Datenverkehr ist betroffen.

Seit Samstagmorgen kommt es zu Störungen im internationalen Datenverkehr zwischen Asien, Europa und dem Nahen Osten. Grund sind laut Microsoft gleich mehrere Beschädigungen an Unterseekabeln im Roten Meer.

Loading...

Wie das Unternehmen mitteilte, habe der Ausfall zu spürbar größeren Verzögerungen geführt. Betroffen ist insbesondere der Datenverkehr, der zwischen Asien und Europa über den Nahen Osten läuft. "Mehrere internationale Unterseekabel im Roten Meer wurden durchtrennt", erklärte Microsoft in einer Mitteilung. Auf der Seite von Netblocks, auf der Unterbrechungen im weltweiten Datenverkehr angezeigt werden, konnte die Störung bestätigt werden. Kabel in der Nähe von Dschidda in Saudi-Arabien seien durchtrennt worden. Auch die pakistanische Telekomfirma PTCL informiert Kunden über mögliche Probleme bei den Internetverbindungen.

Empfohlener externer Inhalt
X
X

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Das Unternehmen versucht derzeit, den Datenverkehr über andere Routen zu sichern. Unklar ist, was der Grund für das Durchtrennen der Kabel ist. Möglich ist eine Sabotage durch Huthi-Terroristen, die in der Region aktiv sind. Es könnte aber auch ein Unfall sein, der zum Beispiel durch einen nicht hochgezogenen Anker eines Schiffes verursacht wurde.

Kabel sind bis zu 18.000 Kilometer lang

Die Reparatur solcher Seekabel sei aufwendig und dauere in der Regel länger, so Microsoft weiter. Bis dahin wolle man durch Monitoring, ständige Neuverteilung und Optimierung des Routings die Auswirkungen so gering wie möglich halten. Das Unternehmen kündigte an, aktuell über die Lage informieren zu wollen – oder früher, falls sich die Situation verschärfen sollte.

Betroffen sind die SMW4 und IMEWE-Systeme. SMW4 steht für SEA-ME-WE 4, also South East Asia – Middle East – Western Europe 4. Es handelt sich um ein Faseroptik-Unterseekabelsystem, das über rund 18.800 Kilometer Asien mit Europa über den Nahen Osten verbindet. Es wurde von einem Konsortium aus 16 Telekommunikationsunternehmen realisiert und 2005 in Betrieb genommen. Das IMEWE-System steht für India–Middle East–Western Europe. Es handelt sich um ein Faseroptik-Seekabelsystem, das Indien über den Nahen Osten mit Europa verbindet. Es besteht aus drei Glasfaserkabeln und ist 12.091 Kilometer lang.

Verwendete Quellen
  • submarinenetworks.com: "IMEWE" (englisch)
  • submarinenetworks.com: "SMW4" (Englisch)

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ChinaEuropaMicrosoftRusslandSaudi-Arabien
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom