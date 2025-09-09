Exklusive Umfrage Das haben ältere Arbeitnehmer den Jüngeren voraus

Von Jakob Hartung 10.09.2025

Älterer Arbeitnehmer: Die Motivation steigt mit dem Alter stetig.



Die Forderung nach mehr und längerer Arbeitszeit ist allgegenwärtig. Viele wünschen sich stattdessen kürzere Arbeitszeiten – oder einen anderen Job.

Knapp die Hälfte (48 Prozent) der Beschäftigten in Deutschland stuft ihre derzeitige Arbeitsbelastung als zu hoch ein und sucht entsprechende Wege, um sich vor regelmäßiger Mehrarbeit zu schützen. So denkt fast jeder zweite Arbeitnehmer (44 Prozent) in Deutschland mit zu hoher Arbeitsbelastung darüber nach, in den nächsten zwölf Monaten den Job zu kündigen.

Das zeigt eine exklusive, repräsentative Umfrage von Statista+, einer Tochterfirma des Statistikportals Statista, für t-online. Bei den 18- bis 24-Jährigen ist es sogar mehr als jeder Zweite (54 Prozent).

Insgesamt leisten fast die Hälfte der Beschäftigten mehrmals pro Woche Überstunden. Geht es nach einigen Vertretern in Politik, Wirtschaft und Verbänden reicht das Arbeitspensum der Deutschen jedoch nicht aus. Wegen der anhaltenden Wirtschaftsflaute fordern unter anderem Kanzler Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU), mehr und länger zu arbeiten.

Die Mehrheit der Deutschen ist motiviert, zu arbeiten

Am reinen Arbeitswillen mangelt es derweil nicht. 63 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland fühlen sich motiviert oder eher motiviert, wenn sie arbeiten – nur 13 Prozent beschreiben sich als unmotiviert.

Demnach liegt der Motivationswert bei jungen Menschen zwischen 18 und 25 bei 45 Prozent. Mit dem Alter steigt die Prozentzahl jedoch kontinuierlich an und erreicht bei Menschen zwischen 55 und 67 Jahren mit 70 Prozent den Höchstwert.

Wer seine Belastung als "genau richtig" empfindet, ist meist besonders motiviert. Wer hingegen regelmäßig Überstunden macht, fühlt sich häufiger überfordert und denkt eher über einen Jobwechsel nach – besonders dann, wenn die Belastung dauerhaft als zu hoch empfunden wird.

Überstunden sind weit verbreitet

Die meisten Menschen in Deutschland arbeiten bereits viel: 60 Prozent der Erwerbstätigen sind laut der Umfrage täglich acht bis zehn Stunden im Einsatz. Doch die produktiv nutzbare Zeit liegt deutlich darunter. Fast die Hälfte gibt an, von den geleisteten Stunden nur vier bis sechs konzentriert arbeiten zu können.