t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Arbeitszeit: Ältere Arbeitnehmer motivierter als jüngere Kollegen

DAX
23.718,45(-0,37%)
Gold
3.627,21 USD(+0,02%)
Bitcoin
95.198,20 EUR(-0,34%)
Öl Brent
66,24 USD(+0,87%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextPolen schließt Grenze zu Nachbarland
TextExtremsportler in Russland festgenommen
TextTotes Kind in Güllegrube: Wende im Fall
TextRaab bekommt neue RTL-Liveshow
TextStraftaten durch Afghanen auf Rekordhoch

Exklusive Umfrage
Das haben ältere Arbeitnehmer den Jüngeren voraus

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von Jakob Hartung
10.09.2025 - 00:01 UhrLesedauer: 4 Min.
Älterer Arbeitnehmer: Nach dem niederländischen Modell würde sich das Renteneintrittsalter bis 2061 schrittweise auf 69 Jahre erhöhen.Vergrößern des Bildes
Älterer Arbeitnehmer: Die Motivation steigt mit dem Alter stetig. (Quelle: SeventyFour/getty-images-bilder)
News folgen

Die Forderung nach mehr und längerer Arbeitszeit ist allgegenwärtig. Viele wünschen sich stattdessen kürzere Arbeitszeiten – oder einen anderen Job.

Knapp die Hälfte (48 Prozent) der Beschäftigten in Deutschland stuft ihre derzeitige Arbeitsbelastung als zu hoch ein und sucht entsprechende Wege, um sich vor regelmäßiger Mehrarbeit zu schützen. So denkt fast jeder zweite Arbeitnehmer (44 Prozent) in Deutschland mit zu hoher Arbeitsbelastung darüber nach, in den nächsten zwölf Monaten den Job zu kündigen.

Loading...
Vergrößern des Bildes

Das zeigt eine exklusive, repräsentative Umfrage von Statista+, einer Tochterfirma des Statistikportals Statista, für t-online. Bei den 18- bis 24-Jährigen ist es sogar mehr als jeder Zweite (54 Prozent).

Insgesamt leisten fast die Hälfte der Beschäftigten mehrmals pro Woche Überstunden. Geht es nach einigen Vertretern in Politik, Wirtschaft und Verbänden reicht das Arbeitspensum der Deutschen jedoch nicht aus. Wegen der anhaltenden Wirtschaftsflaute fordern unter anderem Kanzler Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU), mehr und länger zu arbeiten.

Die Mehrheit der Deutschen ist motiviert, zu arbeiten

Am reinen Arbeitswillen mangelt es derweil nicht. 63 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland fühlen sich motiviert oder eher motiviert, wenn sie arbeiten – nur 13 Prozent beschreiben sich als unmotiviert.

Vergrößern des Bildes

Demnach liegt der Motivationswert bei jungen Menschen zwischen 18 und 25 bei 45 Prozent. Mit dem Alter steigt die Prozentzahl jedoch kontinuierlich an und erreicht bei Menschen zwischen 55 und 67 Jahren mit 70 Prozent den Höchstwert.

Wer seine Belastung als "genau richtig" empfindet, ist meist besonders motiviert. Wer hingegen regelmäßig Überstunden macht, fühlt sich häufiger überfordert und denkt eher über einen Jobwechsel nach – besonders dann, wenn die Belastung dauerhaft als zu hoch empfunden wird.

Überstunden sind weit verbreitet

Die meisten Menschen in Deutschland arbeiten bereits viel: 60 Prozent der Erwerbstätigen sind laut der Umfrage täglich acht bis zehn Stunden im Einsatz. Doch die produktiv nutzbare Zeit liegt deutlich darunter. Fast die Hälfte gibt an, von den geleisteten Stunden nur vier bis sechs konzentriert arbeiten zu können.

Ungeachtet dessen sitzen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer regelmäßig deutlich länger im Büro. 43 Prozent der Beschäftigten leisten mehrmals pro Woche Überstunden, mehr als jeder Zehnte täglich.

Meistgelesen

Besonders stark betroffen: junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, von denen fast jeder Fünfte (18 Prozent) täglich länger arbeitet als vorgesehen. Gleichzeitig denkt mehr als jeder Zweite (54 Prozent) dieser Altersgruppe über eine Kündigung innerhalb der nächsten zwölf Monate nach – so viele wie in keiner anderen Altersgruppe.

Das belastet Arbeitnehmer in Deutschland

Dabei zeigt sich eine hohe Bereitschaft zur Überlastung. 56 Prozent akzeptieren Überstunden, wenn sie fair geregelt sind. Dennoch spüren viele die Folgen: 63 Prozent der Betroffenen fühlen sich schneller erschöpft, 58 Prozent berichten von negativen Auswirkungen auf das Privatleben, 56 Prozent fühlen sich ausgebrannt. Viele schlafen schlechter, unter den Männern ist es fast jeder Zweite.

Gründe für die hohe Belastung gibt es viele. 46 Prozent nennen allgemeinen Arbeitsdruck, 28 Prozent die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 27 Prozent zu viele gleichzeitige Aufgaben. Ein Viertel fühlt sich durch ständige Erreichbarkeit gestresst.

Um Überstunden zu entgehen, greifen einige zu Schutzmaßnahmen: 14 Prozent der Befragten nahmen kurzfristig Urlaub, 12 Prozent meldeten sich krank, 9 Prozent täuschten eine höhere Auslastung vor.

Generationenunterschiede bei Gehalt und Freizeit

Doch was wünschen sich Arbeitnehmer konkret? Ein entscheidender Hebel bleibt das Geld. 66 Prozent würden bei mehr Gehalt motivierter arbeiten. Zusätzliche Urlaubstage sind für 40 Prozent ebenfalls ein Anreiz. Mehr Wertschätzung nennen 38 Prozent, steuerfreie Überstundenzuschläge noch 36 Prozent. Jeweils 26 Prozent wünschen sich zusätzliche Benefits und flexiblere Zeiteinteilung. Dagegen nennen nur 16 Prozent interessante Aufgaben – und magere 11 Prozent wünschen sich mehr Verantwortung.

Vergrößern des Bildes

Insbesondere bei der Gewichtung von Freizeit und Bezahlung zeigen sich große Unterschiede zwischen den Generationen. Jüngere legen größeren Wert auf Arbeitszeitverkürzung: 37 Prozent der unter 34-Jährigen wünschen sich lieber kürzere Arbeitszeiten als eine Gehaltserhöhung. Bei den über 55-Jährigen liegt dieser Wert nur bei 24 Prozent.

Die Studie zeigt auch auf, was den durchschnittlichen Arbeitnehmer in Deutschland ausmacht. Nur 28 Prozent üben keine Bürotätigkeiten aus. 72 Prozent dagegen machen das überwiegend oder ab und zu. 79 Prozent arbeiten in Vollzeit und 21 in Teilzeit. Die meisten arbeiten vor Ort und im Büro – nur zwei Prozent arbeiten vollständig remote.

Zur Methodik: Die Daten basieren auf einer Online-Befragung im Access-Panel. Für diese Befragung wurden im Zeitraum vom 20. bis 25.08.2025 insgesamt 1.500 Erwerbstätige in Voll- und Teilzeit in Deutschland zwischen 18 und 67 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für diese Zielgruppe in Deutschland ab 18 Jahren. Auch die Antworten auf Filterfragen in der Umfrage sind repräsentativ – allerdings immer nur für die jeweilige Teilgruppe, die durch die Filterung erreicht wird.

Transparenzhinweis: Statista+ ist eine Service-Marke des Statistikunternehmens Statista, die wie t-online zum Werbe- und Medienkonzern Ströer gehört.

Verwendete Quellen
  • Exklusive Umfrage von Statista+ für t-online
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ArbeitnehmerCDUDeutschlandFriedrich MerzKatherina ReicheÜberstunden
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom