t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Insolvenz nach 133 Jahren: Deutsche Chemiefirma mit 700 Jobs insolvent

DAX
23.760,25(+0,18%)
Gold
3.653,85 USD(+0,75%)
Bitcoin
95.853,81 EUR(-0,20%)
Öl Brent
66,53 USD(+0,44%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextMercedes meldet Reichweiten-Sensation
TextWetterdienst warnt vor neuen Unwettern
TextTote nach Rechtsüberholen: Soldat im Visier
TextVerwirrung um Stefan Raab
TextOP-Ärger beim BVB wegen Neuzugang

700 Arbeitsplätze bedroht
Chemiefirma meldet Insolvenz an – nach 133 Jahren

Von t-online
Aktualisiert am 10.09.2025 - 11:12 UhrLesedauer: 1 Min.
imago398285523Vergrößern des Bildes
Venator-Werk in Duisburg (Archivbild): Vergangenes Jahr wurde das Kerngeschäft des Standorts verlagert, nun ist die Firma in die Zahlungsunfähigkeit geraten. (Quelle: STEFAN AREND)
News folgen

Die Chemiefirma Venator mit Standorten in Duisburg und Krefeld ist zahlungsunfähig. Grund sind Probleme bei der britischen Muttergesellschaft.

Bangen um 700 Arbeitsplätze in Duisburg und Krefeld: Beide Standorte der Chemiefirma Venator Germany GmbH sind durch ein Insolvenzverfahren bedroht. Nötig wurde der Schritt, nachdem die britische Dachgesellschaft der Firma Insolvenz angemeldet hatte.

Loading...

Dadurch ist die deutsche Tochterfirma von den Geldmitteln der Zentrale abgeschnitten und kann nur noch auf die Einnahmen der eigenen Standorte zugreifen.

Rat für die Beschäftigten: "sicher und fokussiert" weiterarbeiten

Der Duisburger Venator-Betriebsratsvorsitzende Uwe Sova sprach im WDR allerdings von einer "Chance, positiv aus dem Insolvenzverfahren herauszugehen". Den betroffenen Beschäftigten riet er, "sicher, motiviert und fokussiert" weiterzuarbeiten.

Die Gehälter für die nächsten drei Monate seien als Insolvenzausfallgeld durch die Bundesagentur für Arbeit abgesichert. Geschäftsführer Franco Pacini kündigte in einem Schreiben an, dass es in Kürze eine Mitarbeiterversammlung mit einem vom Amtsgericht bestellten Insolvenzverwalter geben soll, berichtet die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung".

700 Angestellte betroffen

Demnach gab es am Standort Duisburg bereits voriges Jahr den größten Arbeitsplatzabbau in der 133-jährigen Geschichte des Unternehmens. Nach der Übernahme der Firma Sachtleben durch Venator, das zum US-Konzern Huntsman gehört, wurde die Herstellung von Titanoxid in Duisburg eingestellt.

Der Stoff wird beispielsweise bei der Herstellung von Lacken benötigt. Die Produktion galt als Kerngeschäft der Firma Sachtleben. Nach der Einstellung der Produktion reduzierte sich die Zahl der Mitarbeiter von 726 auf 379. Insgesamt arbeiten in Duisburg und Krefeld etwa 700 Menschen für Venator.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DuisburgInsolvenzKrefeld
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom