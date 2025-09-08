700 Arbeitsplätze bedroht Chemiefirma meldet Insolvenz an – nach 133 Jahren

Venator-Werk in Duisburg (Archivbild): Vergangenes Jahr wurde das Kerngeschäft des Standorts verlagert, nun ist die Firma in die Zahlungsunfähigkeit geraten. (Quelle: STEFAN AREND)

Die Chemiefirma Venator mit Standorten in Duisburg und Krefeld ist zahlungsunfähig. Grund sind Probleme bei der britischen Muttergesellschaft.

Bangen um 700 Arbeitsplätze in Duisburg und Krefeld: Beide Standorte der Chemiefirma Venator Germany GmbH sind durch ein Insolvenzverfahren bedroht. Nötig wurde der Schritt, nachdem die britische Dachgesellschaft der Firma Insolvenz angemeldet hatte.

Dadurch ist die deutsche Tochterfirma von den Geldmitteln der Zentrale abgeschnitten und kann nur noch auf die Einnahmen der eigenen Standorte zugreifen.

Rat für die Beschäftigten: "sicher und fokussiert" weiterarbeiten

Der Duisburger Venator-Betriebsratsvorsitzende Uwe Sova sprach im WDR allerdings von einer "Chance, positiv aus dem Insolvenzverfahren herauszugehen". Den betroffenen Beschäftigten riet er, "sicher, motiviert und fokussiert" weiterzuarbeiten.

Die Gehälter für die nächsten drei Monate seien als Insolvenzausfallgeld durch die Bundesagentur für Arbeit abgesichert. Geschäftsführer Franco Pacini kündigte in einem Schreiben an, dass es in Kürze eine Mitarbeiterversammlung mit einem vom Amtsgericht bestellten Insolvenzverwalter geben soll, berichtet die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung".

700 Angestellte betroffen

Demnach gab es am Standort Duisburg bereits voriges Jahr den größten Arbeitsplatzabbau in der 133-jährigen Geschichte des Unternehmens. Nach der Übernahme der Firma Sachtleben durch Venator, das zum US-Konzern Huntsman gehört, wurde die Herstellung von Titanoxid in Duisburg eingestellt.