Wegen Musk-Investition Telekom-Aktie fällt plötzlich um mehr als vier Punkte
Elon Musks SpaceX kauft milliardenschwere Mobilfunkfrequenzen. Die Telekom-Aktie reagiert prompt mit einem Kursverlust von 3,3 Prozent am Montagmittag.
Aktien der Deutschen Telekom sind am Montagmittag um 3,3 Prozent gefallen. Später am Montagnachmittag lag der Verlust bei mehr als 4 Prozent. Damit droht den Papieren der Bonner ein erneuter Rutsch unter ihre exponentielle 200-Tage-Linie. Belastend wirken deutliche Kursverluste der US-Tochter T-Mobile US im vorbörslichen Handel.
Denn Elon Musks Raumfahrt- und Telekomunternehmen SpaceX kauft von Echostar ein milliardenschweres Paket von Mobilfunkfrequenzen. Bislang war SpaceX mit seinem Satellitennetzwerk Starlink im Satelliten-Mobilfunk auf die Kooperation mit T-Mobile US angewiesen. Perspektivisch winkt nun eine größere Unabhängigkeit.
- Nachrichtenagentur dpa