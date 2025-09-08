Konzernzentrale der Deutschen Telekom in Bonn: SpaceX scheint sich von T-Mobile US zu emanzipieren. (Quelle: IMAGO/Marc John/imago)

Aktien der Deutschen Telekom sind am Montagmittag um 3,3 Prozent gefallen. Später am Montagnachmittag lag der Verlust bei mehr als 4 Prozent. Damit droht den Papieren der Bonner ein erneuter Rutsch unter ihre exponentielle 200-Tage-Linie. Belastend wirken deutliche Kursverluste der US-Tochter T-Mobile US im vorbörslichen Handel.