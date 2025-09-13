Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In China werden Elektroautos immer beliebter, doch VW setzt weiter auf Verbrenner. Wie das zusammenpasst, erklärt Volkswagens China-Chef.

Volkswagen hat die Geschichte des Pkw in China geprägt. Seit über vierzig Jahren sind die Wolfsburger in der Volksrepublik – 50 Millionen Menschen dort fahren ein Fahrzeug des Konzerns. Seitdem Chinas eigene Autoindustrie immer stärker geworden ist, schwächeln jedoch VWs Absatzzahlen. Besonders bei Elektroautos hinken die Wolfsburger hinterher.

Das soll sich jetzt ändern. Volkswagen hat eine neue Strategie aufgelegt und will damit in China endlich als ernst zu nehmender Anbieter von Stromern wahrgenommen werden. Gleichzeitig wollen die Wolfsburger aber auch die Marktführerschaft bei Verbrennern halten. Ralf Brandstätter ist seit 2022 VW-Vorstand für China und erklärt im Interview mit t-online, wie das funktionieren soll.

t-online: Herr Brandstätter, der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat gefordert, aus dem Verbrennerverbot auszusteigen. Halten Sie das für eine gute Idee?

Ralf Brandstätter: Die Elektromobilität ist die Zukunft. Als starker Automobilstandort muss es Deutschlands Anspruch sein, bei dieser Technologie ganz vorn mit dabei zu sein. Ich halte es deshalb für sinnvoll, dass wir darüber sprechen, wie wir stabile Rahmenbedingungen schaffen, um dieses Ziel zu erreichen. Hier lohnt sich auch ein Blick nach China. Dort gibt es die Diskussion über ein Verbrenner-Aus nicht. Die Kunden wollen elektrisch fahren. Die Industrie investiert massiv in die Elektromobilität.

Warum ist die Elektromobilität dort so beliebt?

Erstens hat die Politik eine klare Richtungsvorgabe gemacht. Wirtschaft, Wissenschaft und Politik treiben gemeinsam konsequent die Verkehrswende voran. Zweitens ist der Strompreis bei sechs bis sieben Cent die Kilowattstunde so niedrig, dass das Laden im Vergleich zum Tanken sehr günstig ist. Drittens: der massive Ausbau der Infrastruktur – 70 Prozent aller Ladepunkte weltweit stehen in China. Und viertens: die viel jüngeren Kunden, die bereit sind, neue Technologien auszuprobieren.

Zur Person Ralf Brandstätter ist ein deutscher Manager, der seit 2020 als CEO der Marke Volkswagen Pkw tätig war. Er begann seine Karriere 1993 bei Volkswagen und durchlief diverse Führungspositionen in Beschaffung und Projektmanagement. Seit Januar 2022 ist er Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG mit Verantwortung für das China-Geschäft.

Was könnte Deutschland konkret daraus lernen?

Tiefgreifende Transformationen brauchen Klarheit und Durchhaltevermögen. Es hat die Konsumenten in Deutschland sehr verunsichert, als Ende 2023 über Nacht die Förderung für Elektroautos abgeschafft wurde. Das hat auch das Vertrauen in die Technologie nachhaltig belastet. In China ist die Subvention für Elektrofahrzeuge seit fünf Jahren unverändert. Und wird bis mindestens Ende 2027 fortgeführt. Das schafft bei den Kunden Vertrauen in die Elektromobilität und stärkt die Planungssicherheit für die Industrie.

Wie verändert sich derzeit der chinesische Markt?