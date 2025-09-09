t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Automobilindustrie: Musashi droht Insolvenz – Streit um Proteste

DAX
23.717,01(-0,38%)
Gold
3.651,60 USD(+0,43%)
Bitcoin
95.917,12 EUR(+0,40%)
Öl Brent
66,24 USD(+0,87%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
Text"Extremes Unwetter" trifft Westdeutschland
TextKandidat bricht "Das Perfekte Dinner" ab
TextEx-Bayern-Keeper erwartet Zwillinge
TextStudie: Neues Demenz-Merkmal entdeckt
TextTausende Bienen überfallen Geschäft

Industrie in der Krise
Autozulieferer droht Insolvenz – Streit um Proteste

Von t-online, ne
09.09.2025 - 12:49 UhrLesedauer: 2 Min.
AutozuliefererVergrößern des Bildes
Automobilproduktion: Der Zulieferer Musashi will zwei seiner Werke in Deutschland schließen. (Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Das Insolvenz-Drama des japanischen Autozulieferers Musashi geht in die nächste Runde: Die Gewerkschaft will protestieren – das Unternehmen wehrt sich.

Während bei der Automobilmesse IAA in München alle Zeichen auf Fortschritt stehen, bangen Mitarbeiter in deutschen Werken um ihre Jobs. Der japanische Autozulieferer Musashi hat bereits im Sommer angekündigt, hierzulande zwei der sechs Standorte schließen zu wollen.

Loading...

Genauer sind das die Werke im niedersächsischen Hannoversch Münden und im thüringischen Leinefelde. Auch ein Werk im niedersächsischen Lüchow sei von Kürzungen betroffen. Das Wirtschaftsmagazin "WirtschaftsWoche" hatte zuvor darüber berichtet. Hunderte Mitarbeiter seien demnach betroffen, die in den Werken bisher Metallteile für Antriebs- und Fahrwerksysteme produzieren.

Dagegen rebelliert die Gewerkschaft IG Metall. In einem sogenannten "Transformations-, Zukunfts- und Sozialtarifvertrag" hatte sich Musashi bereits 2022 dazu verpflichtet, alle sechs Werke in Deutschland mindestens bis 2030 weiterzubetreiben.

Jetzt wollen Arbeitnehmer dagegen demonstrieren, dass Mitarbeiter – so heißt es in dem Bericht der "Wirtschaftswoche" – "von heute auf morgen" und "ohne Abfindung" ihre Jobs verlieren würden. Wie der NDR bereits im Juli unter Berufung auf den Betriebsrat berichtete, begründet Musashi die Kündigungen mit Verlusten in dreistelliger Millionenhöhe.

Demonstration am Mittwoch geplant

Konkret habe die IG Metall mehreren Medienberichten zufolge zu einer Solidaritätsdemonstration aufgerufen, die am 10. September stattfinden soll. Eine offizielle Ankündigung der Gewerkschaft ist nicht zu finden.

Ob der Protest stattfindet, bleibt abzuwarten. Musashi kritisiert die Pläne in jedem Fall scharf. Der Autozulieferer beruft sich dabei auf eine geltende Friedenspflicht, derzufolge die Gewerkschaft auf Arbeitskampfmaßnahmen verzichtet, solange der Tarifvertrag gültig ist. Das sei aktuell der Fall.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandGewerkschaftenIG MetallInsolvenz
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom