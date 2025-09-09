Streit um Verbrenner-Verbot Kritik an Merz: "Welche Botschaft soll das senden?"



09.09.2025

Will "Technologieoffenheit" statt Vorgaben aus Brüssel: CDU-Kanzler Friedrich Merz. (Quelle: Kai Pfaffenbach/reuters)

Die Union will das Verbrenner-Aus der EU kippen. Bei der IAA heizen Kanzler Merz und CSU-Chef Söder die Debatte weiter an – was beim Koalitionspartner SPD und den Grünen gar nicht gut ankommt.

Die Union treibt die Debatte um eine Rücknahme des Verbrennerverbots voran. Bei der Eröffnung der internationalen Automesse IAA Mobility am Dienstag sprach sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) klar für Änderungen bei der EU-Regulierung aus. "Einseitige politische Festlegungen auf bestimmte Technologien sind nicht nur für diese Branche grundsätzlich der falsche wirtschaftspolitische Weg", so Merz mit Blick auf das EU-weite Verbot, das ab 2035 in Kraft tritt.

Ziel sei, "durch Technologieoffenheit Wettbewerbsfähigkeit und effektiven Klimaschutz" miteinander zu verbinden, betonte der Kanzler. Deutschland müsse wieder ein international anerkannter Wirtschaftsstandort werden, "auf den die Welt nicht mit Verwunderung, sondern mit Bewunderung schaut".

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heizte die Debatte weiter an. "Dieses Verbrennerverbot ist falsch", so der CSU-Chef, der vor Merz sprach. Auch wenn sich langfristig wohl die Elektromobilität durchsetzen werde, brauche es mehr Zeit, um dies in Europa zu organisieren, so Söder. "Wir müssen die CO2-Ziele anpassen an die Realität, sie sind so nicht umsetzbar." Zuvor hatte bereits Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Autoindustrie (VDA), einen "Realitätscheck" und eine Kurskorrektur beim Verbrenner gefordert.

"Welche Botschaft soll das senden?"

Kritik an den Äußerungen von Merz und Söder kam unter anderem vom Koalitionspartner SPD. Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag, Isabel Cademartori, sagte t-online: "Dass Unionspolitiker und der VDA bei der IAA, wo deutsche Hersteller mit neuen E-Modellen glänzen, Schlagzeilen mit Forderungen nach mehr Verbrennern machen, ist industriepolitisch unverständlich. Welche Botschaft soll das senden?"

"Wir haben endlich Spitzen-E-Autos in allen Preisklassen im Angebot – und wollen aber trotzdem wieder Verbrenner verkaufen?" so die SPD-Politikerin weiter. Die Politik müsse hier Klarheit schaffen. Die Transformation zur Elektromobilität sei "in vollem Gange", Deutschland sei technologisch führend. "Diesen Kurs sollten wir gemeinsam halten, damit Deutschland Leitmarkt bleibt."

Grünen-Politikerin Dröge bemüht sich um Schadensbegrenzung