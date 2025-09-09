Bauarbeiten bis in die 2030er hinein Hier plant die Bahn in den kommenden Jahren Vollsperrungen
In einem früheren Konzept plante die Bahn neun Streckensanierungen pro Jahr. Der Aufschrei in der Verkehrsbranche war groß, trotz der Notwendigkeit der Arbeiten. Nun legt der Konzern eine neue Reihenfolge der Sanierungen bis 2036 fest.
Die Modernisierung vielbefahrener, aber überalterter Bahnstrecken wird noch bis weit in die 2030er-Jahre hinein dauern. Die aktuelle Reihenfolge der geplanten 42 Korridore im sogenannten Hochleistungsnetz hat die Bahn nun mit dem Bund abgestimmt, wie der Konzern mitteilte. Demnach wird die letzte Sanierung der Strecke Flensburg-Hamburg erst 2036 in angriff genommen.
"Im kommenden Jahr werden planmäßig die Generalsanierungen der Korridore Hagen-Wuppertal-Köln, Nürnberg-Regensburg, Obertraubling-Passau, Troisdorf-Unkel/Unkel-Wiesbaden durchgeführt", teilte die Bahn mit. "Für das Jahr 2027 ist die gebündelte Erneuerung und Modernisierung der Korridore Rosenheim-Salzburg, Lehrte-Berlin, Bremerhaven-Bremen und Fulda-Hanau vorgesehen."
Strecken für etwa ein halbes Jahr voll gesperrt
Ursprünglich wollten Bahn und Bund die Korridore bis zum Jahr 2031 sanieren. Es geht um stark belastete und aufgrund ihres schlechten Zustands besonders störanfällige Knotenpunkte im bundesweiten Fernverkehr. Start der sogenannten Generalsanierungen war im vergangenen Jahr auf der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Derzeit laufen die Modernisierungsarbeiten zwischen Hamburg und Berlin sowie zwischen Emmerich und Oberhausen in Nordrhein-Westfalen.
Für die Bauarbeiten werden die Strecken für rund ein halbes Jahr voll gesperrt. Dafür sollen die Abschnitte im Anschluss für mindestens fünf Jahre baufrei bleiben. Ursprünglich waren bis zu neun Sanierungen pro Jahr geplant. Insbesondere bei den Wettbewerbern im Güterverkehr stieß der Plan auf Ablehnung, weil die Güterzüge während der Sperrungen oft deutlich weitere Umwege in Kauf nehmen müssen, als Personenzüge. Im Juli stimmte die Bahn deshalb ein neues Konzept mit der Branche und nun auch mit dem Bund ab.
Das ist die neue Reihenfolge ab 2028:
2028
- Köln-Koblenz/Koblenz-Mainz
- München-Rosenheim
- Hagen-Unna-Hamm
- Lübeck-Hamburg
2029
- Hamburg-Hannover
- Würzburg-Ansbach-Treuchtlingen
- Forbach-Ludwigshafen
- Aachen-Köln
2030
- Stuttgart-Ulm
- Stendal-Magdeburg
- Uelzen-Stendal
- Frankfurt-Heidelberg
2031
- Mannheim-Karlsruhe
- Lehrte-Groß
- Gleidingen
- Bremen-Hamburg
- Würzburg-Nürnberg
2032
- Bebra-Erfurt
- Bebra-Fulda
- Münster-Recklinghausen
- Weddel-Magdeburg
2033
- Bremen-Osnabrück
- Osnabrück-Münster
- Hamm-Düsseldorf-Köln
2034
- Bremen/Rotenburg-Wunstorf
- Kassel-Friedberg
- Ulm-Augsburg
2035
- Minden-Wunstorf
- Nordstemmen-Göttingen
2036
- Flensburg-Hamburg
Transportbranche sieht noch Nachholbedarf
"Die neue Reihung der Generalsanierung ist ein richtiger Schritt, aber kein Befreiungsschlag", teilte der Vizepräsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Joachim Berends, mit. "Solange Umleiterstrecken unzureichend vorbereitet und Sperrkonzepte nach Schema F durchgezogen werden, wird das Netz systematisch überfordert."
Der Wettbewerberverband Mofair hob positiv hervor, dass die terminliche Klarheit nun Planungssicherheit für die Verkehrsunternehmen auf der Schiene schaffe. Gleichwohl seien wesentliche Fragen im Zusammenhang mit der sogenannten Generalsanierung noch unklar. "Solange diese nicht beantwortet sind, ist eine abschließende Bewertung der vorgestellten Reihung nicht möglich."
- Nachrichtenagentur dpa