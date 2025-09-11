Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit neuen Modellen hat Opel seine jüngsten Verkaufszahlen verbessert. Doch als Teil des kriselnden Konglomerats Stellantis ist die Zukunft der Rüsselsheimer ungewiss. Chef Florian Huettl erklärt, wie es weitergehen soll.

Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München präsentiert sich Opel sportlich. Der Kraftfahrzeughersteller, der seit 1899 Autos baut, zeigte das Konzeptfahrzeug Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Der Hochleistungsstromer ist jedoch bloß eine Studie, fahren kann man das Auto nur virtuell in dem Videospiel "Gran Tourismo 7".

Auf die Straße bringt das Unternehmen aus Rüsselheim am Main zuletzt immer mehr SUV, darunter auch einige Elektrowagen. Opel wollte ab 2028 eigentlich nur noch E-Autos in Europa verkaufen – doch davon ist das Unternehmen abgerückt. Im Interview erklärt Opel-Chef Florian Huettl, warum der Wandel länger dauert, was aus dem Manta wird und wie sich Opel innerhalb des Stellantis-Konzerns behauptet.

t-online: Herr Huettl, Opel hatte 2021 angekündigt, ab 2028 nur noch E-Autos in Europa anzubieten. Das haben Sie nun zurückgenommen. War das ein hohles Versprechen?

Florian Huettl: Wir haben uns vor einigen Jahren mit diesem Vorhaben ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt, wahrscheinlich das ambitionierteste in der Autoindustrie. Wir haben dieses Ziel in den folgenden Jahren konsequent verfolgt und massiv investiert. Dafür haben wir innerhalb von fünf Jahren die Werke umgestellt und unsere Händler mit ins Boot geholt und geschult. Seit vergangenem Jahr können Sie jeden Opel in einer elektrischen Variante kaufen.

Warum weichen Sie dennoch von dem ursprünglichen Ziel ab?

Unser Ziel beruhte auf Planungen, wie sich der Markt entwickeln würde. Die sind so nicht eingetroffen, auch was Förderpolitik und Ladeinfrastruktur betrifft. Der Hochlauf der Elektromobilität und die Nachfrage entsprechen heute ganz eindeutig nicht dem, was wir uns 2018 vorgestellt hatten. Und diese Realität müssen wir anerkennen. Wir haben die technischen Möglichkeiten, neben elektrischen Antrieben auch andere Optionen über 2028 hinaus anzubieten. Und das werden wir tun.

(Quelle: Opel Deutschland) Zur Person Florian Huettl (48) ist seit 2022 Geschäftsführer der Opel Automobile GmbH und leitet seit 2024 zudem Stellantis in Deutschland. Der gebürtige Aschaffenburger begann seine Karriere im Jahr 2000 als Verkäufer bei Renault, wo er über 20 Jahre verschiedene Managementpositionen durchlief. Heute ist er neben Opel unter anderem auch für Abarth, Alfa Romeo, Jeep und Lancia zuständig.

Gibt es eine konkrete Jahreszahl, ab wann Sie Schluss machen mit Verbrennungsmotoren?

Ich glaube, es ist heute nicht angemessen, ein neues Enddatum zu kommunizieren.

Aber die EU-Regelungen sehen vor, dass 2035 Schluss ist mit Neuzulassungen von Autos mit Verbrennungsmotoren. Markus Söder sieht das anders. Sie auch?