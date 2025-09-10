t-online - Nachrichten für Deutschland
Elon Musk: Oracle-Chef Larry Ellison ist plötzlich reichster Mann der Welt

Nicht mehr Elon Musk
Plötzlich ist er der reichste Mann der Welt

Von dpa
Aktualisiert am 10.09.2025 - 18:58 UhrLesedauer: 2 Min.
Larry Ellison: Sein Unternehmen ist viel Geld wert. (Quelle: IMAGO/Aaron Schwartz - Pool via CNP/imago)
Elon Musk führte mit großem Abstand die Liste der reichsten Menschen der Welt an. Doch buchstäblich über Nacht überholt ihn ein Tech-Unternehmer aus einer anderen Generation.

Der 81-jährige Larry Ellison hat in der Liste der reichsten Menschen der Welt des Finanzdienstes Bloomberg den Tech-Milliardär Elon Musk überholt. Vorausgegangen war ein Kurssprung bei der Aktie des Softwarekonzerns Oracle, dessen Gründer Ellison ist. Sein Vermögen wuchs nach Bloomberg-Berechnungen durch den Schub zum US-Handelsbeginn am Mittwoch um rund 100 Milliarden Dollar – der bisher größte Anstieg binnen eines Tages. In der Rangliste des Finanzdienstes komme Ellison danach auf ein geschätztes Vermögen von 393 Milliarden Dollar und Musk auf 385 Milliarden Dollar, hieß es.

Beim Magazin "Forbes", das Musks Vermögen mit aktuell gut 463 Milliarden Dollar deutlich höher einschätzt, blieb der Tesla-Chef hingegen weiter auf Platz eins. Wie hoch das Vermögen von Ellison ist, lässt sich einfacher berechnen: Es besteht hauptsächlich aus dem Anteil von gut 40 Prozent an Oracle. Bei Musk ist es zwar größtenteils die Tesla-Beteiligung – aber bei ihm müssen auch Anteile an nicht börsennotierten Unternehmen wie der Raumfahrtfirma SpaceX oder seiner KI-Schmiede xAI mitberechnet werden.

Oracle wächst rasant im Cloud-Geschäft

Die Oracle-Aktie stieg im frühen US-Handel zeitweise um 40 Prozent. Der Tech-Konzern hatte die Anleger mit der Prognose für die Entwicklung seines Cloud-Geschäfts begeistert. Im vergangenen Quartal wuchsen die Erlöse bei Cloud-Infrastruktur im Jahresvergleich um 55 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar. Oracle sagte aber für das laufende Geschäftsjahr ein Plus von 77 Prozent auf 18 Milliarden Dollar voraus. Und für das Geschäftsjahr, das Ende Mai 2030 auslaufen wird, peilt der Konzern Cloud-Umsätze von 144 Milliarden Dollar an.

Oracle wittert ein großes Geschäft bei Rechenzentren für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Der Konzern will in Zukunft in großem Stil den ChatGPT-Entwickler OpenAI mit Rechenleistung aus der Cloud versorgen. Zu den aktuellen Kunden gehören bereits TikTok und der Chipkonzern Nvidia.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
