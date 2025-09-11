VW treibt Zahlen hoch Fast eine Million Arbeitstage viele 2024 durch Streiks aus

Von dpa 11.09.2025 - 15:17 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Streik bei VW: Die Gewerkschaft IG Metall ruft erneut zur Niederlegung der Arbeit auf. (Quelle: Sina Schuldt/dpa)

Laut einer Studie wurde im vergangenen Jahr deutlich weniger gestreikt. Einige Auseinandersetzungen sind laut den Wissenschaftlern besonders aussichtslos.

In Deutschland wurde im vergangenen Jahr etwas weniger gestreikt als 2023. Auf insgesamt 286 Arbeitskämpfe kommt die neue Arbeitskampfbilanz des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Das seien 26 weniger als ein Jahr zuvor.

Viele Arbeitskämpfe seien nach einer hohen Inflationswelle für höhere Löhne geführt worden, stellt die Studie fest. Oft hätten auch die Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt gestanden. Meistens waren es Warnstreiks. Unbefristete Erzwingungsstreiks mit vorangegangener Urabstimmung seien in Deutschland bereits seit längerem die Ausnahme.

Kürzere Streiks im Vergleich zu 2023

Laut der Studie haben im vergangenen Jahr rund 912.000 Personen an Streiks teilgenommen, das seien 55.000 mehr als im Vorjahr. "Allerdings lag die Zahl der arbeitskampfbedingt ausgefallenen Arbeitstage mit 946.000 deutlich unter dem Vorjahreswert von rund 1,5 Millionen", schreiben die Autoren.

Grund sei, dass die Streiks 2024 im Schnitt deutlich kürzer als 2023 gewesen seien. "Vor allem breite Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie führten zu Arbeitsniederlegungen mit vielen Teilnehmenden, aber überschaubarer Dauer." Viele Beteiligte gab es auch bei VW und im kommunalen Nahverkehr.

Konzertbranche besonders stark betroffen

Die meisten Arbeitskämpfe habe es nicht im Rahmen von Flächentarifverhandlungen gegeben, sondern auf Haus-, Firmen- oder Konzernebene. Grund ist laut WSI, dass sich in den vergangenen Jahren viele Unternehmen aus Flächentarifverträgen zurückgezogen hätten. Daraufhin hätten sich die Gewerkschaften bemüht, Haustarifverträge abzuschließen.