Streik: Fast eine Million Arbeitstage fielen 2024 aus

TextKrankenkassen planen Milliarden-Klage
TextBelarus lässt deutsche Gefangene frei
TextSexismus? Wirbel um Oktoberfest-Plakat
TextEvelyn Burdeckis Kleid geplatzt
VW treibt Zahlen hoch

VW treibt Zahlen hoch
Fast eine Million Arbeitstage viele 2024 durch Streiks aus

Von dpa
11.09.2025 - 15:17 UhrLesedauer: 2 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:241205-935-358146Vergrößern des Bildes
Streik bei VW: Die Gewerkschaft IG Metall ruft erneut zur Niederlegung der Arbeit auf. (Quelle: Sina Schuldt/dpa)
News folgen

Laut einer Studie wurde im vergangenen Jahr deutlich weniger gestreikt. Einige Auseinandersetzungen sind laut den Wissenschaftlern besonders aussichtslos.

In Deutschland wurde im vergangenen Jahr etwas weniger gestreikt als 2023. Auf insgesamt 286 Arbeitskämpfe kommt die neue Arbeitskampfbilanz des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Das seien 26 weniger als ein Jahr zuvor.

Viele Arbeitskämpfe seien nach einer hohen Inflationswelle für höhere Löhne geführt worden, stellt die Studie fest. Oft hätten auch die Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt gestanden. Meistens waren es Warnstreiks. Unbefristete Erzwingungsstreiks mit vorangegangener Urabstimmung seien in Deutschland bereits seit längerem die Ausnahme.

Kürzere Streiks im Vergleich zu 2023

Laut der Studie haben im vergangenen Jahr rund 912.000 Personen an Streiks teilgenommen, das seien 55.000 mehr als im Vorjahr. "Allerdings lag die Zahl der arbeitskampfbedingt ausgefallenen Arbeitstage mit 946.000 deutlich unter dem Vorjahreswert von rund 1,5 Millionen", schreiben die Autoren.

Grund sei, dass die Streiks 2024 im Schnitt deutlich kürzer als 2023 gewesen seien. "Vor allem breite Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie führten zu Arbeitsniederlegungen mit vielen Teilnehmenden, aber überschaubarer Dauer." Viele Beteiligte gab es auch bei VW und im kommunalen Nahverkehr.

imago images 0804073339Vergrößern des Bildes
Nahverkehrstreik in Berlin: Bei den Streiks der öffentlichen Verkehrsmittel waren besonders viele Angestellte beteiligt. (Quelle: IMAGO/Christian Behring/imago)

Konzertbranche besonders stark betroffen

Die meisten Arbeitskämpfe habe es nicht im Rahmen von Flächentarifverhandlungen gegeben, sondern auf Haus-, Firmen- oder Konzernebene. Grund ist laut WSI, dass sich in den vergangenen Jahren viele Unternehmen aus Flächentarifverträgen zurückgezogen hätten. Daraufhin hätten sich die Gewerkschaften bemüht, Haustarifverträge abzuschließen.

Aus Sicht der Gewerkschaften endeten die Streiks nicht immer erfolgreich. So habe etwa der Kampf um einen Tarifvertrag bei der Schrott- und Recyclingfirma SRW Metalfloat im Frühjahr 2024 nach 180 Tagen Streik sowie einer anschließenden Aussperrung erfolglos beendet werden müssen. Auch die Auseinandersetzungen bei den Onlinehändlern Amazon oder Zalando zögen sich seit Jahren hin. "Auch hier haben Arbeitsniederlegungen bisher keinen Durchbruch gebracht", stellen die Studienautoren fest.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
