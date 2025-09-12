Promipaar zeigt sich erstmals bei Event

Von reuters 12.09.2025 - 07:51 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Eine Boeing 777-9 (Archivbild): Die Auslieferung dauert. (Quelle: Boris Roessler/dpa/dpa)

Die Auslieferung von Boeings Großraumjet 777-9 ist bereits mehrere Jahre im Verzug. Nun bahnt sich eine weitere Verzögerung an.

Der US-Flugzeugbauer Boeing kann den Zeitplan für die Zertifizierung seines neuen Großraumjets 777-9 nicht einhalten. Die ersten Maschinen des Typs könnten daher erst im kommenden Jahr ausgeliefert werden, sagte Boeing-Chef Kelly Ortberg am Donnerstag.

Dies wäre sechs Jahre später als beim Start des Programms im Jahr 2013 erwartet. Bis zu einer Zulassung sei noch ein "Berg von Arbeit" zu bewältigen. Zuletzt habe es zwar keine neuen technischen Probleme gegeben.