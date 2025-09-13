20 Busse fehlen Busunternehmen insolvent – zahlreiche Ausfälle
In Ostwestfalen fallen aktuell immer wieder Busse aus. Ursache ist die Insolvenz eines Subunternehmers.
Die Lippstädter Firma Bernie Reisen GmbH hat Insolvenz angemeldet. Laut Bekanntmachung des Amtsgerichts Paderborn vom 10. September ist Rechtsanwalt Frank M. Welsch zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden. Über Vermögenswerte des Unternehmens darf seither nur noch mit Zustimmung des Verwalters verfügt werden.
Wie unter anderem die "Neue Westfälische" berichtet, hat die Insolvenz direkte Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr in den Kreisen Paderborn und Höxter, zahlreiche Fahrten fielen aus. Das Unternehmen war als Subunternehmer für die Busverkehr Ostwestfalen GmbH (BVO) tätig und hatte Leistungen im Schüler- und Linienverkehr übernommen.
Busunternehmen ist insolvent: Ersatz mit Hochdruck gesucht
Durch den Ausfall stehen nun sowohl Personal als auch rund 20 Busse für geplante Fahrten nicht mehr zur Verfügung. Die BVO und der zuständige Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) versuchen nach eigenen Angaben, kurzfristige Lösungen zu finden, um die Einschränkungen für Fahrgäste möglichst gering zu halten.
Laut einer gemeinsamen Erklärung beider Organisationen wird derzeit mit Hochdruck nach Ersatz gesucht. Busse aus anderen Niederlassungen seien bereits in die Region verlagert worden, zudem versuche die DB-Tochter BVO auch Fahrerinnen und Fahrer des insolventen Unternehmens zu übernehmen. "Trotz aller Bemühung kann es in den kommenden Tagen und Wochen zu Einschränkungen im Schul- und Linienverkehr im Raum Paderborn kommen", erklärte nph-Geschäftsführer Marcus Klugmann.
