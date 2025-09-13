t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Insolvenz: Busunternehmen Bernie Reisen ist pleite – Nahverkehr betroffen

DAX
23.698,15(-0,02%)
Gold
3.643,13 USD(+0,25%)
Bitcoin
98.408,49 EUR(-0,33%)
Öl Brent
66,31 USD(-1,91%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextRicky Hatton ist tot
TextPanne bei der NRW-Kommunalwahl
TextHier sind Gasheizungen bald verboten
TextBlitz-Rot: Neuer Negativrekord in 2. Liga
TextKreuzfahrt-Passagier springt über Bord

20 Busse fehlen
Busunternehmen insolvent – zahlreiche Ausfälle

Von t-online
Aktualisiert am 14.09.2025 - 13:52 UhrLesedauer: 1 Min.
Der Ersatzverkehr der Deutschen Bahn: Während der Sperrung fahren über 170 purpurfarbene Busse auf 28 Linien.Vergrößern des Bildes
Busse (Symbolbild): Ein Unternehmen ist pleite. (Quelle: Stefan Wildhirt)
News folgen

In Ostwestfalen fallen aktuell immer wieder Busse aus. Ursache ist die Insolvenz eines Subunternehmers.

Die Lippstädter Firma Bernie Reisen GmbH hat Insolvenz angemeldet. Laut Bekanntmachung des Amtsgerichts Paderborn vom 10. September ist Rechtsanwalt Frank M. Welsch zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden. Über Vermögenswerte des Unternehmens darf seither nur noch mit Zustimmung des Verwalters verfügt werden.

Loading...

Wie unter anderem die "Neue Westfälische" berichtet, hat die Insolvenz direkte Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr in den Kreisen Paderborn und Höxter, zahlreiche Fahrten fielen aus. Das Unternehmen war als Subunternehmer für die Busverkehr Ostwestfalen GmbH (BVO) tätig und hatte Leistungen im Schüler- und Linienverkehr übernommen.

Busunternehmen ist insolvent: Ersatz mit Hochdruck gesucht

Durch den Ausfall stehen nun sowohl Personal als auch rund 20 Busse für geplante Fahrten nicht mehr zur Verfügung. Die BVO und der zuständige Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) versuchen nach eigenen Angaben, kurzfristige Lösungen zu finden, um die Einschränkungen für Fahrgäste möglichst gering zu halten.

Laut einer gemeinsamen Erklärung beider Organisationen wird derzeit mit Hochdruck nach Ersatz gesucht. Busse aus anderen Niederlassungen seien bereits in die Region verlagert worden, zudem versuche die DB-Tochter BVO auch Fahrerinnen und Fahrer des insolventen Unternehmens zu übernehmen. "Trotz aller Bemühung kann es in den kommenden Tagen und Wochen zu Einschränkungen im Schul- und Linienverkehr im Raum Paderborn kommen", erklärte nph-Geschäftsführer Marcus Klugmann.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
HöxterInsolvenzPaderborn
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom