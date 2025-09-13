Nie gearbeitet: So hoch ist die Rente

In Sachsen Autozulieferer DMB Metallverarbeitung meldet Insolvenz an

Von t-online Aktualisiert am 13.09.2025 - 17:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Am Amtsgericht Chemnitz hat der Autozulieferer DMB Metallverarbeitung Insolvenz angemeldet. (Archivfoto) (Quelle: haertelpress)

Der Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge ist zahlungsunfähig. Die Hintergründe zeigen, wie tief die Krise der Branche Sachsens Mittelstand trifft.

Die DMB Metallverarbeitung GmbH aus Grünhain-Beierfeld hat Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Chemnitz stimmte dem Antrag des traditionsreichen Zulieferers in der vergangenen Woche zu. Rund 70 Beschäftigte sind von der Pleite des insolventen Unternehmens betroffen, berichtet die "Sächsische Zeitung".

Seit September ist das 1962 gegründete Unternehmen zahlungsunfähig. Laut dem vorläufigen Insolvenzverwalter Christian Krönert, Jurist der Kanzlei Schultze & Braun, sei ein drastischer Umsatzrückgang der Hauptgrund für die Krise und schluseendliche Insolvenz des Unternehmens. Die deutsche Autoindustrie befinde sich in der größten Umbruchsituation ihrer Geschichte. "Das hat massive Auswirkungen auf den sächsischen Mittelstand", erklärte Krönert im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren.

Insolvenz bei Autozulieferer: Belegschaft von Pleite informiert

Gemeinsam mit dem Sanierungsexperten Dirk Herzig erarbeitet Krönert nun einen Restrukturierungsplanfür das insolvente Unternehmen. Der Geschäftsbetrieb läuft zunächst weiter. Löhne und Gehälter seien für August bis Oktober durch das Insolvenzgeld abgesichert, die Belegschaft informiert. Erste Rückmeldungen von Kunden und Lieferanten sind laut Krönert trotz der Insolvenz positiv.

Bereits im Vorjahr hatte die Geschäftsführung reagiert und die Personalstruktur angepasst. Dennoch blieb die Auftragslage angespannt. Vorratsaufträge blieben aus, neue Bestellungen gingen seltener ein.

Autozulieferer in Sachsen ist insolvent: "Notwendige Entscheidung"

Michael Koslow und Michael Riedel, beide in der Geschäftsführung, sprachen von einer "schweren, aber notwendigen Entscheidung" für das insolvente Unternehmen. Man wolle die Chance nutzen, den Betrieb zu optimieren. Ziel sei es, das Unternehmen mit seiner fast 65-jährigen Geschichte auch nacher Insolvenz langfristig zu sichern.