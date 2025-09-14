Verfahren abgeschlossen Möbelhersteller meldet zum zweiten Mal Insolvenz an
Bereits vor neun Jahren hat Röhr-Bush Insolvenz angemeldet, überstand die Krise aber. Nun trifft es den Möbelhersteller erneut.
Der ostwestfälische Möbelproduzent Röhr-Bush hat zum zweiten Mal innerhalb von neun Jahren Insolvenz angemeldet. Rund 150 Beschäftigte sind betroffen. Das Unternehmen aus Rietberg im Kreis Gütersloh will die Sanierung im Rahmen eines Eigenverwaltungsverfahrens durchführen, wie unter anderem der "Westfälische Anzeiger" berichtet.
Möbelhersteller insolvent: Energiepreise mitverantwortlich
Laut der Geschäftsführung seien hohe Produktionskosten, gestiegene Energiepreise sowie Probleme in den Lieferketten zentrale Gründe für die finanzielle Schieflage. Zudem habe die Nachfrage im Möbelmarkt deutlich nachgelassen.
Geschäftsführer Steffen Liebich sprach im "Westfälischen Anzeiger" von einem "sehr professionell geführten und schnellen" Verfahren. Demnach sei die operative Restrukturierung bereits abgeschlossen, derzeit würden Pläne für die Zukunft abgestimmt.
Röhr-Bush mit Sitz in Rietberg produziert Möbel für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Zum Sortiment zählen insbesondere Büroeinrichtungen, Jugendzimmer sowie Schlaf- und Wohnzimmermöbel.
