Studie: Extremwetter kosten Wirtschaft 126 Milliarden Euro

Milliardenschäden durch Extremwetter
Studie: So viel kostet uns die Klimakrise allein bis 2029

Von afp, dpa
15.09.2025 - 14:10 UhrLesedauer: 3 Min.
Waldbrand in der GohrischheideVergrößern des Bildes
Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze von Sachsen und Brandenburg im Sommer. (Archivbild) (Quelle: Daniel Wagner/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Mal fluten Unwetter Keller und Firmengebäude, mal stoppen Waldbrände den Urlaub in Südeuropa. Fachleute haben nun die wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels berechnet. Ein Land trifft es besonders schlimm.

Hitzewellen, Dürren, Fluten und Waldbrände haben in diesem Sommer rund ein Viertel der Regionen in der Europäischen Union betroffen. In Deutschland flutete Starkregen zuletzt Keller und Tiefgaragen in Nordrhein-Westfalen. Im Sommer brannte tagelang der Wald in der Gohrischheide in Sachsen und Brandenburg. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat gemeinsam mit Fachleuten der Universität Mannheim die Schäden der Extremwetter berechnet. Demnach kosten die extremen Wettereignisse Europas Wirtschaft allein in diesem Jahr rund 43 Milliarden Euro. Bis 2029 summiert sich der volkswirtschaftliche Schaden für Europas Wirtschaft auf 126 Milliarden Euro.

Die Ökonomin Sehrish Usman von der Universität Mannheim, die die Studie federführend begleitete, erklärte in ihrer Begleitpublikation: "Mit zunehmendem Klimawandel dürften sich die wirtschaftlichen Auswirkungen in den kommenden Jahrzehnten noch verstärken."

Die Untersuchung von Usman und dem Forscherteam der Europäischen Zentralbank basiert auf Wetterdaten für den Zeitraum Juni bis August 2025, untersucht wurden 1160 europäische Regionen. 96 Regionen waren demnach von Hitzewellen, 195 von Dürre und 53 von Überschwemmungen betroffen.

Dürre in Frankreich: In vielen Regionen Frankreichs, Österreichs und Italiens hat es seit Wochen nicht geregnet.Vergrößern des Bildes
Dürre in Frankreich (Archivbild): Die Trockenheit macht auch dem Weinbau des Landes zu schaffen. (Quelle: VALENTINE CHAPUIS)

Studienautorin Usman betonte, extreme Wetterereignisse würden "das Leben und den Lebensunterhalt der Menschen über eine Vielzahl von Kanälen beeinflussen, die über die unmittelbaren Auswirkungen hinausgehen". Offizielle Schätzungen der Auswirkungen erfolgten oft mit Verzögerung.

Fluten kosten Deutschland allein 2025 bis zu 731 Millionen Euro

Deshalb machte sich die Mannheimer Ökonomin Usman daran, die wirtschaftlichen Kosten der Unwetter für Unternehmen und Betriebe zu berechnen. Dabei sind die wirtschaftlichen Folgen unterschiedlich: So führt Hitze zu Produktivitätsverlusten, etwa im Bau- und Gastgewerbe, während Dürren vor allem die Landwirtschaft treffen. Überschwemmungen verursachen direkte Schäden an Infrastruktur und Gebäuden – aber auch mittelbare Verluste, etwa durch unterbrochene Lieferketten, wie es in der Studie heißt.

Allein für Deutschland verursachen Hochwasser und Überflutungen gesamtwirtschaftliche Kosten von rund 731 Millionen Euro. Bis 2029 könnte diese Summe auf rund 2,3 Milliarden Euro steigen

Für Italien wird es besonders teuer

Von Wettereignissen betroffen sind vor allem Regionen in Südeuropa, etwa in Spanien, Italien, Portugal, Griechenland und Südfrankreich, wie es in der Studie weiter heißt. In Italien liegen die geschätzten wirtschaftlichen Einbußen bei 11,9 Milliarden Euro für 2025, bis 2029 werden sie bei 34,2 Milliarden Euro ansteigen, das entspricht 0,6 beziehungsweise 1,75 Prozent der italienischen Wirtschaftsleistung des Jahres 2024. In Frankreich beliefen sich die Schäden demnach in diesem Sommer auf 10,1 Milliarden Euro und werden auf 33,9 Milliarden Euro im Jahr 2029 geschätzt.

Unwetter in Italien: Menschen müssen aus ihren Autos gerettet werden.Vergrößern des Bildes
Unwetter in Italien: Menschen müssen aus ihren Autos gerettet werden. (Archivbild) (Quelle: Social Media)

"Nord- und zentraleuropäische Länder wie Dänemark, Schweden, Deutschland zeigen relativ betrachtet niedrigere Schäden", heißt es in Usmans Studie. "Aber die Häufigkeit und das Ausmaß der Schadensereignisse, besonders Hochwasser, nehmen auch in diesen Regionen zu." So rechnen Usman und ihr Autorenteam der EZB für Deutschland bis 2029 mit gesamtwirtschaftlichen Kosten durch Fluten, Hitze und Dürre von rund 2,5 Milliarden Euro.

Die Folgen des Klimawandels werden längst auch in den Risikoanalysen der EZB eingepreist. So ermitteln Europas Währungshüter in ihren regelmäßigen Stresstests für Banken auch die Risiken durch klimabedingte Kreditausfälle.

Die EU hat das Ziel ausgegeben, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden. Allerdings schraubt die EU-Kommission von Ursula von der Leyen die Ambitionen zurück. Zuletzt wurde die Bekanntgabe des Klimaziels für 2040 verschoben. Die Union im Europaparlament um Fraktionschef Manfred Weber (CSU) dringt auf ein Aussetzen des für 2035 besiegelten Verbots der Zulassung von Neuwagen im Verbrenner-Motoren.

