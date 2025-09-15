Milliardenschäden durch Extremwetter Studie: So viel kostet uns die Klimakrise allein bis 2029

Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze von Sachsen und Brandenburg im Sommer. (Archivbild) (Quelle: Daniel Wagner/dpa/dpa-bilder)

Mal fluten Unwetter Keller und Firmengebäude, mal stoppen Waldbrände den Urlaub in Südeuropa. Fachleute haben nun die wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels berechnet. Ein Land trifft es besonders schlimm.

Hitzewellen, Dürren, Fluten und Waldbrände haben in diesem Sommer rund ein Viertel der Regionen in der Europäischen Union betroffen. In Deutschland flutete Starkregen zuletzt Keller und Tiefgaragen in Nordrhein-Westfalen. Im Sommer brannte tagelang der Wald in der Gohrischheide in Sachsen und Brandenburg. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat gemeinsam mit Fachleuten der Universität Mannheim die Schäden der Extremwetter berechnet. Demnach kosten die extremen Wettereignisse Europas Wirtschaft allein in diesem Jahr rund 43 Milliarden Euro. Bis 2029 summiert sich der volkswirtschaftliche Schaden für Europas Wirtschaft auf 126 Milliarden Euro.

Die Ökonomin Sehrish Usman von der Universität Mannheim, die die Studie federführend begleitete, erklärte in ihrer Begleitpublikation: "Mit zunehmendem Klimawandel dürften sich die wirtschaftlichen Auswirkungen in den kommenden Jahrzehnten noch verstärken."

Die Untersuchung von Usman und dem Forscherteam der Europäischen Zentralbank basiert auf Wetterdaten für den Zeitraum Juni bis August 2025, untersucht wurden 1160 europäische Regionen. 96 Regionen waren demnach von Hitzewellen, 195 von Dürre und 53 von Überschwemmungen betroffen.

Studienautorin Usman betonte, extreme Wetterereignisse würden "das Leben und den Lebensunterhalt der Menschen über eine Vielzahl von Kanälen beeinflussen, die über die unmittelbaren Auswirkungen hinausgehen". Offizielle Schätzungen der Auswirkungen erfolgten oft mit Verzögerung.

Fluten kosten Deutschland allein 2025 bis zu 731 Millionen Euro

Deshalb machte sich die Mannheimer Ökonomin Usman daran, die wirtschaftlichen Kosten der Unwetter für Unternehmen und Betriebe zu berechnen. Dabei sind die wirtschaftlichen Folgen unterschiedlich: So führt Hitze zu Produktivitätsverlusten, etwa im Bau- und Gastgewerbe, während Dürren vor allem die Landwirtschaft treffen. Überschwemmungen verursachen direkte Schäden an Infrastruktur und Gebäuden – aber auch mittelbare Verluste, etwa durch unterbrochene Lieferketten, wie es in der Studie heißt.

Allein für Deutschland verursachen Hochwasser und Überflutungen gesamtwirtschaftliche Kosten von rund 731 Millionen Euro. Bis 2029 könnte diese Summe auf rund 2,3 Milliarden Euro steigen