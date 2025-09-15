Erstmals nach Klinikaufenthalt Wolfgang Grupp tritt wieder öffentlich auf

Von t-online 15.09.2025 - 14:51 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Wolfgang Grupp (Archivbild): Nach seinem Klinikaufenthalt hatte er seinen ersten öffentlichen Auftritt. (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-bilder)

Nach einem Suizidversuch kam der frühere Trigema-Chef ins Krankenhaus. Nun ist er erstmals wieder öffentlich in Erscheinung getreten.

Zum ersten Mal seit seiner Entlassung aus der Klinik hat sich Wolfgang Grupp am Wochenende wieder unter Menschen gezeigt. Das berichten der "Schwarzwälder Bote" und die "Stuttgarter Zeitung".

Der frühere Chef des Bekleidungsunternehmens Trigema stand am Sonntag in einer Filiale in Burladingen hinter der Verkaufstheke. Dabei war er den Berichten zufolge wie bei früheren Auftritten korrekt gekleidet, mit gescheiteltem Haar und in engem Kontakt mit den Kunden.

Grupp hatte im Juli nach einem Suizidversuch mehrere Wochen im Krankenhaus verbracht. In einem Brief an seine Mitarbeiter sprach er später offen über seine Altersdepressionen und bereute den Schritt. "Es kann etwas länger dauern, bis ich wieder ganz gesund bin", schrieb er damals.

Redaktioneller Hinweis Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.

Grupp soll laut Trigema weiter im Genesungsprozess sein

Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin befindet sich der 83-Jährige weiterhin im Genesungsprozess. Dass er sich nun bei einem verkaufsoffenen Sonntag im Betrieb zeigte, werten Beobachter als deutliches Zeichen seiner Rückkehr ins Leben.