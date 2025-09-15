Weniger Wachstum als gedacht Chinas Wirtschaft schwächelt

Von dpa 15.09.2025

Arbeiter bewegen auf einer Baustelle in Shijiazhuang Stahlstangen (Archivbild): Der chinesische Immobiliensektor ist angeschlagen. (Quelle: IMAGO/Mu Yu/imago)

Wichtige Wirtschaftsbereiche in China wachsen weniger stark als erwartet. Setzt sich der Trend fort, kann das auch Auswirkungen auf Deutschland haben.

Wichtige Konjunkturdaten aus China sind im August schwächer ausgefallen als erwartet. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Konsumausgaben legten so langsam zu wie seit Monaten nicht mehr.

Die Produktion in den Fabriken wuchs nach Angaben des Pekinger Statistikamtes um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – der niedrigste Zuwachs seit August 2024 und weniger als von Analysten erwartet. Auch der Einzelhandel enttäuschte: Die Umsätze stiegen um 3,4 Prozent, nach 3,7 Prozent im Juli. Damit wurde der schwächste Wert seit November 2024 erreicht.

Immobilienmarkt belastet weiter

Zudem schwächelt der Immobilienmarkt weiter. Die Preise für Neubauten sanken laut Regierungsangaben im August erneut. Trotz zahlreicher staatlicher Maßnahmen ist es der Führung bislang nicht gelungen, die schon seit Jahren andauernde Talfahrt des Sektors zu stoppen. Die Preise für Wohnimmobilien gaben um durchschnittlich 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nach.

Zwar profitierte China im ersten Halbjahr noch von relativ starken Exporten, doch auch der Außenhandel verlor zuletzt etwas an Schwung. Für die kommenden Monate rechnen einige Beobachter mit einer merklichen Abkühlung der Konjunktur. Vor diesem Hintergrund wurden bereits Forderungen nach weiteren Konjunkturhilfen laut, um das von der Regierung vorgegebene Wachstumsziel von rund fünf Prozent zu erreichen.