China: Wirtschaft schwächelt – Wachstum geringer als erwartet

Weniger Wachstum als gedacht
Chinas Wirtschaft schwächelt

Von dpa
15.09.2025 - 15:18 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0833505408Vergrößern des Bildes
Arbeiter bewegen auf einer Baustelle in Shijiazhuang Stahlstangen (Archivbild): Der chinesische Immobiliensektor ist angeschlagen. (Quelle: IMAGO/Mu Yu/imago)
News folgen

Wichtige Wirtschaftsbereiche in China wachsen weniger stark als erwartet. Setzt sich der Trend fort, kann das auch Auswirkungen auf Deutschland haben.

Wichtige Konjunkturdaten aus China sind im August schwächer ausgefallen als erwartet. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Konsumausgaben legten so langsam zu wie seit Monaten nicht mehr.

Die Produktion in den Fabriken wuchs nach Angaben des Pekinger Statistikamtes um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – der niedrigste Zuwachs seit August 2024 und weniger als von Analysten erwartet. Auch der Einzelhandel enttäuschte: Die Umsätze stiegen um 3,4 Prozent, nach 3,7 Prozent im Juli. Damit wurde der schwächste Wert seit November 2024 erreicht.

Immobilienmarkt belastet weiter

Zudem schwächelt der Immobilienmarkt weiter. Die Preise für Neubauten sanken laut Regierungsangaben im August erneut. Trotz zahlreicher staatlicher Maßnahmen ist es der Führung bislang nicht gelungen, die schon seit Jahren andauernde Talfahrt des Sektors zu stoppen. Die Preise für Wohnimmobilien gaben um durchschnittlich 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nach.

Zwar profitierte China im ersten Halbjahr noch von relativ starken Exporten, doch auch der Außenhandel verlor zuletzt etwas an Schwung. Für die kommenden Monate rechnen einige Beobachter mit einer merklichen Abkühlung der Konjunktur. Vor diesem Hintergrund wurden bereits Forderungen nach weiteren Konjunkturhilfen laut, um das von der Regierung vorgegebene Wachstumsziel von rund fünf Prozent zu erreichen.

Eine schwächere Konjunktur in China ist auch für Deutschland von Bedeutung. Die Volksrepublik zählt zu den wichtigsten Handelspartnern und Absatzmärkten für deutsche Industrieprodukte. Veränderungen im chinesischen Wachstum wirken sich daher mittelbar auch auf die deutsche Wirtschaft aus.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
