Tesla-Aktien-Boom: Elon Musk kauft Anteile und treibt Kurs in die Höhe

Finanzspritze für eigenes Unternehmen
Musk kauft Milliardenpaket – und löst Tesla-Boom aus

Von t-online
15.09.2025 - 17:22 Uhr
imago images 0810744801Vergrößern des Bildes
Elon Musk: Er hat Tesla-Anteile gekauft – der Aktienkurs ist nach oveb geschnellt. (Quelle: IMAGO/CNP / MediaPunch/imago)
News folgen

Elon Musk hat zu ersten Mal seit 2020 wieder Anteile von Tesla gekauft. Die Schlussfolgerung der Anleger scheinen eindeutig.

Weitere Käufe von Tesla-Aktien durch CEO Elon Musk scheinen sich positiv auf den Aktienkurs des Unternehmens auszuwirken. Nach dem Öffnen der Märkte ist die Tesla-Aktie heute Vormittag mehr als sieben Prozent in die Höhe gesprungen und steht jetzt bei fast 360 Euro (Stand: 17:20 Uhr). Musk hatte am Freitag mehr als 2,5 Millionen Anteile gekauft.

Musk hatte zuletzt 2020 Aktien von Tesla gekauft – er soll nun etwa 20 Prozent des Unternehmens besitzen, umgerechnet im Wert von etwa 250 Milliarden Dollar. Musk war erst im November vom Unternehmensvorstand ein Bonus ausgezahlt worden. Erklärtes Ziel der Zahlungen war es damals, Musks Fokus auf dem Autobauer zu halten.

Tesla358,70 EUR+6,60%
Zeitraum 1 Tag - L&S Exchange
6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:00
  • 365,95
  • 365,95
  • 358,70
  • 358,70
  • 336,50
  • 336,50
Anfang des Jahres war der Aktienpreis von Tesla deutlich gefallen, wohl auch wegen der politischen Aktivitäten von CEO Musk. Der Multimilliardär hatte nicht nur Trumps Wahlkampf finanziell unterstützt, sondern als Chef der Doge-Behörde enorme Streichungen der US-Staatsausgaben vorangetrieben.

Laut Recherchen des "Wall Street Journal" soll Tesla zwischenzeitlich auch nach Kontakt zu Headhunter-Unternehmen aufgenommen haben, wohl um einen Nachfolger für Musk zu finden. Die Aktie ist inzwischen wieder gestiegen und hat im Halbjahresvergleich mehr als zwei Drittel zugelegt.

