t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Sanktionen für Banken zwingt Russlands Wirtschaft zurück zum Tauschhandel

DAX
23.748,86(+0,21%)
Gold
3.679,76 USD(+1,01%)
Bitcoin
97.852,62 EUR(-0,28%)
Öl Brent
66,88 USD(+0,86%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSki-Ass stirbt nach Trainingssturz
TextNach Vergewaltigung: Polizei zeigt Fotos
VideoPortugal: Orcas versenken Segeljacht
Text"Mister Wunderbar" Harald Serafin ist tot
TextUnfall mit Polizeiauto – Schwerverletzte

Auswirkungen der Sanktionen von EU und USA
Tausche, biete: Russland muss auf alte Handelsform ausweichen

Von t-online
15.09.2025 - 21:20 UhrLesedauer: 2 Min.
Putin 2007 im Weizenfeld: Die Ukraine ist auf dem Weltmarkt ein wichtiger Lieferant für Getreide - so wie Russland.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin im Weizenfeld (Archivbild): Im Außenhandel hilft sich sein Land jetzt mit Tauschhandel. Für Getreide aus Russland gibt's Autos aus China. (Quelle: imago stock&people/ITAR-TASS)
News folgen

Die westlichen Sanktionen zwingen Russlands Wirtschaft zu ungewöhnlichen Schritten. Im Handel mit China dominiert der Tauschhandel.

Es ist ein altes Handelsprinzip: Bieten und tauschen. Die russische Wirtschaft greift nun erneut darauf zurück. Getauscht werden etwa Schiffsmotoren aus eigener Produktion gegen Aluminium aus China. Für Autos aus dem Reich der Mitte wird im Gegenzug russischer Weizen geliefert. Für wichtige Baumaterialien und Haushaltsgeräte gibt es verdauungsfördernde Leinsamen aus Russland. Grund für den Tauschhandel: die westlichen Sanktionen wegen der Ukraine-Politik des russischen Staatschefs Wladimir Putin.

Loading...

Putin ließ 2014 seine Armee in der Krim einmarschieren und annektierte die ukrainische Halbinsel völkerrechtswidrig. 2022 überfiel die russische Armee die Ukraine. EU, USA und G7 reagierten mit Sanktionen. Besonders hart trifft die russische Wirtschaft, der Ausschluss der eigenen Banken vom internationalen Zahlungsverkehr. Sie werden zum Beispiel über den Dienstleister SWIFT in Belgien abgewickelt. Doch ist die russische Bankenwelt davon abgeschnitten. Zumal die USA auch chinesischen Banken mit Sanktionen drohten, sollten sie den Handel mit Russland abwickeln.

Deshalb muss sich die russische Wirtschaft mit Notlösungen wie dem Tauschhandel behelfen.

Ganz neu ist das Verfahren nicht. Schon nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion stand in den 1990er-Jahren der Warentausch hoch im Kurs. Damals spielten aber die hohe Inflation und der Mangel an Geldnoten eine Rolle. Nun zwingen die westlichen Sanktionen zu ungewöhnlichen Maßnahmen.

imago images 154110841Vergrößern des Bildes
Leinsamen aus russischem Anbau wird verladen (Archivbild). Dafür werden etwa Haushaltsgeräte aus China eingetauscht. (Quelle: IMAGO/Dmitry Feoktistov/imago)

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters legte die russische Regierung im vergangenen Jahr sogar Vorschläge für den Warentausch vor, so sollte eine eigene Handelsplattform für den Tausch aufgebaut werden.

Russlands Außenhandelsüberschuss verringerte sich von Januar bis Juli im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 77,2 Milliarden US-Dollar, wie veröffentlichte Daten des Föderalen Zolldienstes zeigen. Die Exporte gingen in diesem Zeitraum um 11,5 Milliarden auf 232,6 Milliarden US-Dollar zurück, während die Importe um 1,2 Milliarden auf 155,4 Milliarden US-Dollar stiegen.

Debatte über neue Sanktionen

"Das Wachstum des Tauschhandels ist ein Symptom der Entdollarisierung, des Sanktionsdrucks und von Liquiditätsproblemen bei den Partnern," sagte Maxim Spassky, Generalsekretär des Rats der Russisch-Asiatischen Union der Industriellen und Unternehmer, gegenüber Reuters. Spassky geht davon aus, dass das Tauschvolumen weiter steigen wird.

Zumal die EU und die USA eine neue Sanktionsrunde erwägen, um Russlands Krieg in der Ukraine zu beenden. So gab die EU erstmals Zinserlöse aus eingefrorenen russischen Vermögen für die Ukraine frei. US-Präsident Donald Trump regte auch Sekundärsanktionen gegen russische Handelspartner wie China und Indien an. Bundesregierung und deutsche Wirtschaft sehen das aber zurückhaltend.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BankChinaEUG7IranNordkoreaRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAUkraineWladimir Putin
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom