Energiepreise: Millionen Haushalte können Strom und Gas nicht zahlen

Zahlungsverzug bei Strom und Gas
Millionen Haushalte können Energierechnungen nicht zahlen

Von dpa
16.09.2025 - 12:19 Uhr
Gas wird wieder teurer.Vergrößern des Bildes
Flammen eines Gasherds (Symbolbild): Die Energiepreise gehen nur langsam zurück. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand./dpa)
Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine liegen die Energiepreise in Deutschland auf hohem Niveau. Mehr als vier Millionen Menschen sind davon offenbar finanziell überfordert.

Millionen Haushalte in Deutschland können ihre Strom- und Gasrechnung nicht bezahlen. Etwa 4,2 Millionen Menschen hierzulande lebten im Jahr 2024 nach eigenen Angaben in Haushalten, die bei Rechnungen von Energieversorgern in Zahlungsverzug waren.

Das entsprach nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes fünf Prozent der Bevölkerung. Der Anteil war damit etwas niedriger als ein Jahr zuvor (5,4 Prozent). Insgesamt haben Menschen, die zur Miete wohnen, häufiger unbeglichene Rechnungen von Versorgungsbetrieben als Eigentümerhaushalte.

Energiepreise gehen nur langsam zurück

Im laufenden Jahr gab es zumindest etwas Entlastung bei den Preisen für Haushaltsenergie: Im August 2025 mussten Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland für Strom, Gas, Heizöl, Fernwärme oder feste Brennstoffe wie Holz und Kohle 2,3 Prozent weniger zahlen als ein Jahr zuvor.

Allerdings befinden sich die Energiepreise weiterhin auf vergleichsweise hohem Niveau, nachdem sie vor allem im Jahr 2022 nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine rasant in die Höhe geschnellt waren.

Viele Haushalte mit Ausgaben ab 1.250 Euro überfordert

Hohe Strom- oder Gasrechnungen sind allerdings nicht die einzige Belastung für Haushalte: Bei vielen reicht das Geld den Zahlen der Wiesbadener Statistiker zufolge auch nicht für unerwartete größere Ausgaben ab 1.250 Euro.

Knapp ein Drittel (32,2 Prozent) der Bevölkerung in Deutschland lebte im Jahr 2024 in Haushalten, die solche Ausgaben – wie etwa die Reparatur oder den Austausch defekter Haushaltsgeräte – nicht aus eigenen Mitteln bestreiten konnten.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
