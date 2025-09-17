Begehrte Metalle Europa in Unruhe – China kappt Ausfuhr Seltener Erden

Von Peter Riesbeck 17.09.2025 - 14:08 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Warten auf Rohstoffe: Chinas Staatschef Xi Jinping (l.) beim Händedruck mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, in der Mitte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Li Xueren/imago-images-bilder)

China drosselt den Export von Schlüsselelementen für Europas Industrie. Die EU-Handelskammer ist alarmiert. Deutsche Stellen warnen vor "erheblichen Lieferstörungen".

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen weilte im Sommer in Peking. Eigentlich galt es, den 50. Jahrestag der bilateralen Beziehungen zwischen China und der EU zu feiern. Aber über dem Treffen lasteten der Zollstreit mit den USA sowie Chinas Reaktion auf das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump.

Peking drosselte die Ausfuhr wichtiger Rohstoffe – auch nach Europa. Und so mahnte von der Leyen nach ihrem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping mit deutlichen Worten: "Diese Ausfuhrkontrollen stellen für einige europäische Unternehmen eine erhebliche Belastung dar. Um das Vertrauen in unsere Handelsbeziehungen zu wahren, brauchen wir eine zuverlässige und sichere Versorgung mit kritischen Rohstoffen aus China."

Getan hat sich seither nur wenig. Am Mittwoch schlug die Europäische Handelskammer in China (EUCCC) – ein Zusammenschluss von rund 1.600 Unternehmen – Alarm. Vor der Veröffentlichung der Jahresbilanz klagte Kammerpräsident Jens Eskelund in der "Financial Times": "Wir haben eine Reihe von Mitgliedern, die aufgrund dieser Engpässe derzeit erhebliche Verluste erleiden." Der Grund für Eskelunds Unmut: Bei der jüngsten Ausschreibung der begehrten Seltenen Erden blieben drei Viertel der europäischen Nachfragen unerfüllt.

Seltene Erden sind eine Gruppe von Metallen, ohne die in der Hochtechnologie nichts geht. Sie stecken in Halbleitern von Rechnern, Magneten von Windkraftanlagen und in Hightechkameras von Kampfjets. Zuletzt wurde der US-Hersteller Lockheed Martin in Unruhe versetzt. China kappte die Ausfuhr des Schlüsselelements Germanium, notwendig für die Hightechkameras der Kampfflieger F-35. Der Preis für das Metall erreichte zuletzt ein Zehnjahreshoch.

t-online erklärt den Streit um die begehrten Metalle, ihre Verwendung und mögliche Alternativen.

Begehrte Metalle