Von t-online 17.09.2025 - 11:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Brot in einer Bäckerei (Symbolbild): Einer der Gründe für die Insolvenz ist laut dem Unternehmen die Kaufzurückhaltung einiger Kunden. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Die bekannte Bäckereikette Mein.Naturbrot ist zahlungsunfähig. Der Verkauf in Niedersachsen läuft jedoch vorerst weiter.

Die Bäckereikette Mein.Naturbrot hat Anfang September ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Bereits im Mai war der entsprechende Antrag beim Amtsgericht Syke gestellt worden, wie die "Kreiszeitung" berichtet.

Betroffen sind die unter dem Dach der Firma geführten Marken "Natur-Pur Bäcker Orlamünde" und "Stadtbäckerei Uhde" mit insgesamt fünf Filialstandorten in Niedersachsen. Der Verkauf soll nach Angaben der Geschäftsführung jedoch uneingeschränkt fortgeführt werden. Auch die Löhne und Gehälter der rund 250 Beschäftigten seien laut einer Mitteilung der beratenden Kanzlei BBORS Kreuznacht gesichert.

Als Gründe für die wirtschaftliche Schieflage nennt das Unternehmen unter anderem stark gestiegene Produktionskosten – etwa für Energie, Transport und Mieten. Gleichzeitig sei in mehreren Filialen ein spürbarer Rückgang der Kundennachfrage zu verzeichnen gewesen. Geschäftsführer Karl-Mirko Uhde erklärte, das schnelle Wachstum der vergangenen Jahre habe sich im Nachhinein als zu ambitioniert erwiesen.

Ziel sei es, möglichst viele Arbeitsplätze

Die Geschäftsführung plant nun, sämtliche Filialen ab dem 1. Januar unter der einheitlichen Marke "Mein.Naturbrot" zu betreiben. Damit soll auch die bestehende Trennung der beiden Traditionsbäckereien aufgegeben werden. Die bisherigen Standards – darunter der Verzicht auf Backmischungen und chemische Zusätze – sollen dabei erhalten bleiben.

Ein umfassendes Sanierungskonzept sei bereits vor der Eröffnung des Verfahrens erstellt worden. Dessen Umsetzung soll nun im Rahmen der Eigenverwaltung erfolgen. Insbesondere die Filialstruktur werde überarbeitet, mit dem Ziel, das Unternehmen in verkleinerter Form fortzuführen und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.