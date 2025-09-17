Wegen Konkurrenz aus China Solarhersteller entlässt alle Mitarbeiter in Deutschland

Von dpa Aktualisiert am 17.09.2025 - 13:34 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Mitarbeiter in einem Meyer-Burger-Werk im sächsischen Freiberg (Symbolbild): Der Konzern hatte auf eine staatliche Unterstützung zum Ausbau der Solarindustrie gehofft. (Quelle: IMAGO/Sylvio Dittrich/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Firma Meyer Burger kündigt all ihre 600 Angestellten in Deutschland. Auch in den USA streicht der Solarhersteller hunderte Stellen.

Der Solarhersteller Meyer Burger sieht keine Chance auf eine Rettung der gesamten Gruppe und hat seinen Mitarbeitern in Deutschland gekündigt. Bis auf ein Team zur Abwicklung der Standorte seien die 600 Beschäftigten freigestellt, teilte das Schweizer Unternehmen mit. Konkret gehe es um die Solarzellenproduktion in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) und den Entwicklungsstandort in Hohenstein-Ernstthal (Sachsen).

Loading...

Meyer Burger – ursprünglich ein Maschinenbauer – war für eine Renaissance der Solarproduktion in Europa angetreten. Allerdings waren in Deutschland die erhofften staatlichen Unterstützungen ausgeblieben. Zudem konnte das Unternehmen nicht mit billigeren chinesischen Modulen mithalten. So hatte es schon im vergangenen Jahr die Modulproduktion im sächsischen Freiberg geschlossen und seinen Fokus auf die USA verlagert. Doch auch dort wurden den Angaben zufolge im Mai die etwa 300 Mitarbeiter entlassen.