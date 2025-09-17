t-online - Nachrichten für Deutschland
Meyer Burger: Solarhersteller entlässt alle Mitarbeiter in Deutschland

Wegen Konkurrenz aus China
Solarhersteller entlässt alle Mitarbeiter in Deutschland

Von dpa
Aktualisiert am 17.09.2025 - 13:34 UhrLesedauer: 1 Min.
Ein Mitarbeiter im Meyer Burger Werk in Freiberg, Sachsen (Symbolbild): Der Konzern hatte auf eine staatliche Unterstützung zum Ausbau der Solarindustrie gehofft.Vergrößern des Bildes
Ein Mitarbeiter in einem Meyer-Burger-Werk im sächsischen Freiberg (Symbolbild): Der Konzern hatte auf eine staatliche Unterstützung zum Ausbau der Solarindustrie gehofft. (Quelle: IMAGO/Sylvio Dittrich/imago-images-bilder)
News folgen

Die Firma Meyer Burger kündigt all ihre 600 Angestellten in Deutschland. Auch in den USA streicht der Solarhersteller hunderte Stellen.

Der Solarhersteller Meyer Burger sieht keine Chance auf eine Rettung der gesamten Gruppe und hat seinen Mitarbeitern in Deutschland gekündigt. Bis auf ein Team zur Abwicklung der Standorte seien die 600 Beschäftigten freigestellt, teilte das Schweizer Unternehmen mit. Konkret gehe es um die Solarzellenproduktion in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) und den Entwicklungsstandort in Hohenstein-Ernstthal (Sachsen).

Meyer Burger – ursprünglich ein Maschinenbauer – war für eine Renaissance der Solarproduktion in Europa angetreten. Allerdings waren in Deutschland die erhofften staatlichen Unterstützungen ausgeblieben. Zudem konnte das Unternehmen nicht mit billigeren chinesischen Modulen mithalten. So hatte es schon im vergangenen Jahr die Modulproduktion im sächsischen Freiberg geschlossen und seinen Fokus auf die USA verlagert. Doch auch dort wurden den Angaben zufolge im Mai die etwa 300 Mitarbeiter entlassen.

Bereits zu Monatsbeginn hatte der Insolvenzverwalter der deutschen Gesellschaften informiert, dass mangels Investor der Geschäftsbetrieb der Werke in Bitterfeld-Wolfen und Hohenstein-Ernstthal am 1. September eingestellt und der Großteil der Beschäftigten freigestellt sei. Es liefen zwar noch Gespräche mit möglichen Interessenten. "Ob diese Gespräche jedoch zu einem Ergebnis führen, ist völlig offen", hieß es. "Die Solarbranche in Deutschland und Europa befindet sich nach wie vor in einer höchst schwierigen wirtschaftlichen Lage."

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
