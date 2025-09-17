Verantwortliche plötzlich verschwunden Traditionsunternehmen ist insolvent und wird abgewickelt

Von t-online 17.09.2025 - 21:58 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Lülsdorff in Neuss: Die Geschichte des Unternehmens reicht zurück bis ins Jahr 1825. (Quelle: Apple Karten)

Ein Neusser Sanitär- und Heizungsbetrieb mit fast 200-jähriger Geschichte ist pleite. Der Insolvenzverwalter bezeichnet die Umstände als "Unding".

Das Neusser Unternehmen Adolf Lülsdorff ist nach knapp 200 Jahren in die Insolvenz gegangen und wird abgewickelt. Der Insolvenzantrag war bereits im März gestellt worden, das Verfahren wurde zum 1. September eröffnet. Wie die "Rheinische Post" berichtet, waren die Verantwortlichen des Sanitär- und Heizungsbetriebs Ende vergangenen Jahres plötzlich nicht mehr erreichbar – ein Vorgang, den Insolvenzverwalter Alexander Eckhardt als "Unding" bezeichnete.

Eckhardt erklärte, er habe "so etwas in dieser Form noch nie erlebt". Auf dem Papier musste schließlich Karl-Adolf Zohren, 76 Jahre alt und Spross der Gründerfamilie, die Insolvenz beantragen. Zohren war zwar Mitinhaber und Vermieter des Ladenlokals an der Zollstraße, hatte mit dem Geschäft aber schon lange nichts mehr zu tun.

Verschwundene Führungskräfte

Seit der Antragstellung suchte Eckhardt nach Restvermögen. Am Ende konnten lediglich zwei Firmenfahrzeuge verwertet werden, um Forderungen von rund 20 Lieferanten zumindest teilweise zu bedienen. Unterstützung fand der Verwalter bei den beiden verbliebenen Mitarbeitern, die den Niedergang miterlebt hatten: Schon seit Wochen habe es keine Aufträge mehr gegeben.

Eine Fortführungsperspektive sieht Eckhardt nicht. Zwar gebe es für Heizungs- und Sanitärdienstleistungen immer einen Markt, doch ohne Führung und Verantwortliche lasse sich das Unternehmen nicht retten. Genau deshalb könne die Firma trotz stabiler Nachfrage nicht weitergeführt werden, so Eckhardt.