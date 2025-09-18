Die besten Seniorenautos unter 25.000 Euro

Startrainer flippt aus und geht auf Fan los

Beleuchtung kostet nur noch ein Zehntel

In Baden-Württemberg Energieversorger stellt Insolvenzantrag

Von t-online , ne 18.09.2025 - 11:07 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Eine Bio-Gasanlage: Sie trägt zur nachhaltigen Energiegewinnung bei (Symbolbild). (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/Zoonar/Elke Hötzel/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die wirtschaftliche Krise zwingt das nächste Unternehmen in die Knie. Jetzt hat ein Bio-Energieversorger aus Baden-Württemberg Insolvenz angemeldet.

Der Bio-Energieversorger Naturenergie Isny GmbH aus dem baden-württembergischen Landkreis Ravensburg hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen stellte Anfang September einen entsprechenden Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht. Das geht aus einem öffentlichen Portal für Insolvenzbekanntmachungen hervor.

Loading...

Bernd Böck, Geschäftsführer des Allgäuer Unternehmens, begründete den Schritt in einer Pressemitteilung mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ob die Biogasanlage künftig wie bisher weitergeführt werden könne, sei noch unklar. Derzeit prüfe man gemeinsam mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter verschiedene Optionen.

Landwirte sind verunsichert

Das stellt derzeit vor allem zahlreiche Landwirte vor offene Fragen. Bisher lieferten sie unter anderem Dünger an die Anlage und trugen so zu einer nachhaltigen Energieversorgung der Stadt Isny bei.

Wie die "Schwäbische Zeitung" berichtet, betreibt die Naturenergie eine Biogasanlage am Stadtrand des Kurortes. Die Anlage decke rund 17 Prozent des Energiebedarfs der Stadt.