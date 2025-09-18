t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Baden-Württemberg: Versorger Naturenergie Isny ist insolvent

DAX
23.675,97(+1,36%)
Gold
3.667,86 USD(+0,21%)
Bitcoin
99.129,30 EUR(+0,58%)
Öl Brent
67,91 USD(-0,85%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextPassanten finden Sterbende am Bahnhof
TextKate begeistert in transparenter Spitzenrobe
TextSchlägerei: Kreuzfahrschiff kehrt um
TextUrlaub: Dieser ungewöhnliche Trend boomt
TextBeleuchtung kostet nur noch ein Zehntel

In Baden-Württemberg
Energieversorger stellt Insolvenzantrag

Von t-online, ne
18.09.2025 - 11:07 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0304677910Vergrößern des Bildes
Eine Bio-Gasanlage: Sie trägt zur nachhaltigen Energiegewinnung bei (Symbolbild). (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/Zoonar/Elke Hötzel/imago)
News folgen

Die wirtschaftliche Krise zwingt das nächste Unternehmen in die Knie. Jetzt hat ein Bio-Energieversorger aus Baden-Württemberg Insolvenz angemeldet.

Der Bio-Energieversorger Naturenergie Isny GmbH aus dem baden-württembergischen Landkreis Ravensburg hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen stellte Anfang September einen entsprechenden Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht. Das geht aus einem öffentlichen Portal für Insolvenzbekanntmachungen hervor.

Loading...

Bernd Böck, Geschäftsführer des Allgäuer Unternehmens, begründete den Schritt in einer Pressemitteilung mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Ob die Biogasanlage künftig wie bisher weitergeführt werden könne, sei noch unklar. Derzeit prüfe man gemeinsam mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter verschiedene Optionen.

Landwirte sind verunsichert

Das stellt derzeit vor allem zahlreiche Landwirte vor offene Fragen. Bisher lieferten sie unter anderem Dünger an die Anlage und trugen so zu einer nachhaltigen Energieversorgung der Stadt Isny bei.

Wie die "Schwäbische Zeitung" berichtet, betreibt die Naturenergie eine Biogasanlage am Stadtrand des Kurortes. Die Anlage decke rund 17 Prozent des Energiebedarfs der Stadt.

Der Bürgermeister der Stadt versicherte der Zeitung zufolge aber, dass es durch die Insolvenz keine Probleme bei der Energieversorgung geben werde. Wenn die Anlage ihren Betrieb einstelle, werde die Stadt ihren Bedarf aus anderen Kanälen decken.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Baden-WürttembergInsolvenz
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom