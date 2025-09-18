t-online - Nachrichten für Deutschland
MediaMarkt und Saturn: Kartellamt genehmigt chinesische Übernahme

Kartellamt gibt grünes Licht
Übernahme von MediaMarkt und Saturn genehmigt

Von afp
18.09.2025 - 11:43 UhrLesedauer: 1 Min.
Der Übernahme von Saturn und MediaMarkt durch den chinesischen Konzern JD.com steht offenbar nichts mehr im Weg. Das Kartellamt gab jetzt grünes Licht.

Das Bundeskartellamt hat dem chinesischen Online-Konzern JD.com grünes Licht für die Übernahme des Düsseldorfer Elektronikhändlers Ceconomy gegeben, der die Marken MediaMarkt und Saturn betreibt. "JD.com ist bislang nur in sehr geringem Umfang in Deutschland aktiv", erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Donnerstag zur Begründung. Zugleich wies die Behörde darauf hin, dass "etwaige sicherheitspolitische Aspekte" der Übernahme einer Prüfung durch das Bundeswirtschaftsministerium unterliegen.

Für die Prüfung der Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf den Wettbewerb ist hingegen das Kartellamt zuständig. Nach Angaben der Bonner Behörde zeigte sich dabei, dass die in Peking ansässige JD.com-Unternehmensgruppe bisher "nur in geringem Umfang" in Europa tätig ist, etwa mit Onlineshops unter der Marke joybuy. "Der Zusammenschluss weist deshalb nur wenige wettbewerbliche Berührungspunkte auf und gibt keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken", erläuterte Mundt.

Ceconomy betreibt mit den Hauptmarken MediaMarkt und Saturn ein Filialnetz und ist außerdem im Onlinehandel tätig. JD.com ist nach Angaben des Kartellamts "Chinas größter Einzelhändler nach Umsatz und insbesondere in den Bereichen Onlinehandel und E-Commerce-Logistik aktiv". Ende Juli hatten der chinesische Konzern und Ceconomy mitgeteilt, dass eine "Investmentvereinbarung" zur Übernahme des Düsseldorfer Unternehmens durch JD.com geschlossen worden sei.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
