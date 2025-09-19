Gespräch von Xi und Trump Lösen sie ihren Streit per Telefon?

19.09.2025

Xi Jinping und Donald Trump: Die Staatschefs von China und den USA telefonieren miteinander. (Archivfoto) (Quelle: Dilara İrem Sancar/imago-images-bilder)

Die Präsidenten der USA und China telefonieren am Nachmittag miteinander. Kommt es zu einer Einigung im Streit um Zölle oder die Plattform Tiktok?

Dass sich Donald Trump und Xi Jinping persönlich getroffen haben, liegt schon einige Jahre zurück. Zuletzt waren die Staatschefs von China und den USA 2019 bei dem G20-Gipfel in Japan aufeinandergetroffen. In diesem Jahr haben beide allerdings schon mehrfach telefoniert: Heute um 15 Uhr werden beide schon zum dritten Mal zum Hörer greifen, um sich miteinander auszutauschen.

t-online hat im Vorfeld des Gesprächs die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Worum soll es in dem Gespräch gehen?

Trump hat im Vorfeld des Telefonats zwei Themen angekündigt: Er werde am Freitag mit Xi "über Tiktok und auch über den Handel sprechen", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) dem Sender Fox News. Weiter sagte er: "Wir stehen kurz vor einer Einigung in all diesen Punkten. Und meine Beziehung zu China ist sehr gut."

Worum geht es bei dem Streit über Tiktok?

Die chinesische Videoplattform und dessen Mutterkonzern Bytedance stehen aufgrund ihrer Nähe zur chinesischen Führung in vielen Ländern in der Kritik. In den USA hatte der Kongress im vergangenen Jahr daher ein Gesetz verabschiedet, das Tiktok vor die Wahl stellt: Entweder wird das US-Geschäft verkauft, sodass es nicht mehr komplett in chinesischer Hand liegt oder die App wird in den USA verboten.

Trumps Haltung zur Plattform hatte sich in den vergangenen Monaten allerdings gewandelt. Im Wahlkampf hatte er zunächst noch ein Tiktok-Verbot gefordert. Zuletzt hatte Trump allerdings davon gesprochen, dass ihm die Kurzvideoplattform beim Erreichen junger Wähler geholfen hatte. Dementsprechend wurde die Verkaufsfrist von Trump zuletzt mehrfach verlängert, obwohl es dafür keine rechtliche Grundlage gibt. Aktuell läuft diese bis zum 16. Dezember. Auch das Weiße Haus betreibt auf Tiktok mittlerweile einen eigenen Kanal.