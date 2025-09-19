Gespräch von Xi und Trump Lösen sie ihren Streit per Telefon?
Die Präsidenten der USA und China telefonieren am Nachmittag miteinander. Kommt es zu einer Einigung im Streit um Zölle oder die Plattform Tiktok?
Dass sich Donald Trump und Xi Jinping persönlich getroffen haben, liegt schon einige Jahre zurück. Zuletzt waren die Staatschefs von China und den USA 2019 bei dem G20-Gipfel in Japan aufeinandergetroffen. In diesem Jahr haben beide allerdings schon mehrfach telefoniert: Heute um 15 Uhr werden beide schon zum dritten Mal zum Hörer greifen, um sich miteinander auszutauschen.
t-online hat im Vorfeld des Gesprächs die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.
Worum soll es in dem Gespräch gehen?
Trump hat im Vorfeld des Telefonats zwei Themen angekündigt: Er werde am Freitag mit Xi "über Tiktok und auch über den Handel sprechen", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) dem Sender Fox News. Weiter sagte er: "Wir stehen kurz vor einer Einigung in all diesen Punkten. Und meine Beziehung zu China ist sehr gut."
Worum geht es bei dem Streit über Tiktok?
Die chinesische Videoplattform und dessen Mutterkonzern Bytedance stehen aufgrund ihrer Nähe zur chinesischen Führung in vielen Ländern in der Kritik. In den USA hatte der Kongress im vergangenen Jahr daher ein Gesetz verabschiedet, das Tiktok vor die Wahl stellt: Entweder wird das US-Geschäft verkauft, sodass es nicht mehr komplett in chinesischer Hand liegt oder die App wird in den USA verboten.
Trumps Haltung zur Plattform hatte sich in den vergangenen Monaten allerdings gewandelt. Im Wahlkampf hatte er zunächst noch ein Tiktok-Verbot gefordert. Zuletzt hatte Trump allerdings davon gesprochen, dass ihm die Kurzvideoplattform beim Erreichen junger Wähler geholfen hatte. Dementsprechend wurde die Verkaufsfrist von Trump zuletzt mehrfach verlängert, obwohl es dafür keine rechtliche Grundlage gibt. Aktuell läuft diese bis zum 16. Dezember. Auch das Weiße Haus betreibt auf Tiktok mittlerweile einen eigenen Kanal.
Verschiedene Medien hatten zuletzt über Details eines Deals berichtet: Amerikanische Investoren wie Oracle sowie die Investmentfirmen Silver Lake und Andreessen Horowitz sollen nach der Einigung 80 Prozent an einer neuen US-Tochterfirma von Tiktok bekommen, berichtete das "Wall Street Journal". Der Rest solle bei chinesischen Anteilseignern liegen. Hinter Oracle steht mit Larry Ellison ein Trump-Unterstützer. Das Gleiche gilt für Andreessen Horowitz, die während des Präsidentschaftswahlkampfes rund 7 Millionen Dollar für Trump gespendet hatten.
Auch die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete unter Berufung auf Vizehandelsminister Li Chenggang, Washington und Peking hätten einen "grundlegenden Konsens über die Lösung von Fragen im Zusammenhang mit Tiktok erzielt". In diesem Rahmen werde China "die nationalen Interessen und die legitimen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen entschieden schützen".
Der Knackpunkt dürfte die Kontrolle des Algorithmus von Tiktok sein. Das US-Gesetz schreibt vor, dass er bei Verwendung in den USA nicht in chinesischer Hand bleiben darf. Aus Peking hieß es der "Financial Times" zufolge, Tiktok werde auch im US-Geschäft weiter auf den in China entwickelten Algorithmus zugreifen, der bestimmt, welche Videos Nutzern als Nächste angezeigt werden. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Verweis auf Insider, dass auch an einer separaten App für US-Nutzer gearbeitet werde. Diese solle mit einer eigenen Empfehlungssoftware ausgestattet werden.
Wie ist die Situation bei den Zöllen?
Zuletzt hatten eine amerikanische und eine chinesische Delegation über die Handelsbeziehungen beider Länder in Madrid verhandelt. Im Mai hatten sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt geeinigt, die Zölle zunächst zu reduzieren – seitdem werden auf Waren aus China in den USA 30 Prozent Zoll erhoben, umgekehrt sind es zehn Prozent auf US-Waren in China. Diese Einigung läuft am 10. November aus.
Die gesamten Exporte Chinas in die USA sind wegen der von Trump eingeführten hohen Zölle stark gefallen. Im August waren es den chinesischen Zollbehörden zufolge 33,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.
Könnten weitere Themen zur Sprache kommen?
Offiziell ist dazu nichts bekannt. Allerdings könnte der Konflikt zwischen China und Taiwan eine Rolle spielen. Denn laut eines Medienberichts nutzt Trump den Konflikt auch als Verhandlungsmasse für einen möglichen Deal mit China. In den vergangenen Monaten soll Trump laut der "Washington Post" Militärhilfen in Höhe von 340 Millionen Euro an Taiwan zurückgehalten haben.
Laut des Berichts sei bisher nicht abschließend klar, ob man die Hilfen dauerhaft verweigern wird. Ein solcher Schritt wäre allerdings eine deutliche Abkehr der bisherigen Haltung der US-Regierung zur Insel. Unter Trumps Vorgänger Joe Biden hatte Washington Taipeh Militärhilfen in Höhe von mehr als zwei Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt. Trump hingegen "unterstützt keine Waffenlieferungen ohne Bezahlung", hieß es in dem Bericht. Diese Haltung zeige sich auch im Ukraine-Krieg.
China hat in den vergangenen Jahren rund um Taiwan mehrfach große Militärmanöver abgehalten. Peking betrachtet das demokratische und selbstverwaltete Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militärischer Gewalt.
Die Insel bleibt trotz der Steigerung ihrer Militärausgaben weiterhin stark von den USA abhängig, um einen möglichen Angriff Chinas abzuwehren. Seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus wächst in Taipeh die Sorge über die Bereitschaft Washingtons, die Insel im Falle eines Angriffs durch China zu unterstützen.
Wie geht es nach dem Gespräch weiter?
Ob es bei dem Telefonat tatsächlich zu einem Durchbruch kommt, ist unklar. Denkbar ist, dass Xi und Trump dafür eine größere Bühne haben wollen, etwa durch eine persönliches Treffen. So sieht es auch William Reinsch, Handelsexperte bei der Denkfabrik Center for Strategic and International Studies. Diejüngsten Gespräche in Madrid dienten vor allem der Vorbereitung eines solchen Gipfels. Xi werde direkten Verhandlungen aber nur zustimmen, wenn die USA im Gegenzug ihre Beschränkungen für Hochtechnologie-Exporte in die Volksrepublik lockerten.
Über ein persönliches Treffen von Trump und Xi wird schon länger spekuliert. Anfang Juni hatte Trump von einer Einladung nach China gesprochen, die er mit einer Einladung in die USA erwidert habe. Im August hatte der US-Präsident angekündigt, China noch in diesem Jahr oder Anfang 2026 besuchen zu wollen.
Wie konkret die Reisepläne der beiden Präsidenten sind, ist allerdings unklar. Laut einem Bericht der "Financial Times" soll China zuletzt erneut eine Einladung zu einem Gipfeltreffen in Peking ausgesprochen haben. Das Weiße Haus soll bislang allerdings nicht geantwortet haben.
Wahrscheinlicher könnte aktuell ein anderes Format sein: Laut Medienberichten ist ein informelles Treffen beider Staatschefs im kommenden Monat in Südkorea denkbar. Konkret geht es um den Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) am 31. Oktober. Laut dem Nachrichtensender CNN ziehe die US-Regierung auch in Betracht, dass Trump bei dem Gipfel den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un erneut treffen könnte. Bislang hat Trump seine Teilnahme an der Veranstaltung allerdings noch nicht offiziell bestätigt.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- firstpost.com: "Trump-Xi phone call scheduled for 6.30 pm India time: 3 Ts in focus – tariff, TikTok and Taiwan" (Englisch)
- cnn.com: "Trump to visit South Korea amid tensions with North" (Englisch)
- opensecrets.org: "Donald Trump: Top Contributors, 2024 cycle" (Englisch)