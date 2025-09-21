Das Äquivalenzprinzip meint: Wer viel in die Rentenversicherung einzahlt, bekommt später auch eine entsprechend höhere Rente. Beiträge und Leistungen stehen also in einem Verhältnis zueinander. Beim Bürgergeld gilt das indes nicht, hier entscheidet der Bedarf. Auch hier stehen umfassende Reformen an.

Die Bürgergeld-Debatte war stark vom Wahlkampf geprägt und hat überschießende Erwartungen an Reformen geweckt. Es ist allerdings nicht falsch, den Namen zu ändern – er hat vielfältig falsche Vorstellungen transportiert. Wichtiger ist aber etwas anderes.

Und zwar?

Die schwarz-rote Koalition muss klären, wie steuerfinanzierte Leistungen wie das Bürgergeld mit den beitragsfinanzierten Sozialversicherungen zusammenspielen. Heute ist es so: Menschen mit niedrigem Einkommen zahlen Pflichtbeiträge in die Sozialversicherungen. Gleichzeitig verlieren sie schnell einen Teil ihrer steuerfinanzierten Leistungen – etwa beim Bürgergeld oder dem Wohngeld, sobald Einkommen angerechnet wird. Das senkt einerseits die Motivation, beitragspflichtig zu arbeiten. Und die komplizierten Anrechnungs-, Additions- und Alternativverhältnisse zwischen den verschiedenen Leistungen sind so schwer verständlich, dass Menschen sich – weil sie es nicht verstehen können – immer wieder übervorteilt fühlen. Das erleben wir regelmäßig in unseren Beratungsstellen, wo Menschen verzweifelt mit ihren Bescheiden ankommen. Das Gefühl scheinbar willkürlicher Ungleichbehandlung durch die Sozialverwaltung nährt Misstrauen gegen den Staat. Genau hier müssten wir ansetzen.

Eine Bürgergeldreform, die alles neu erfindet, braucht es nicht. Eva maria welskop-deffaa

Kritiker sagen, die CDU entferne sich mit ihrer Haltung zum Bürgergeld von christlichen Werten.

Ich bin mit vielen Äußerungen einiger prominenter CDU-Politiker in der Bürgergeld-Debatte wahrlich unglücklich, weil sie populistisch waren und spalterische Stereotype bedienen. Das ärgert mich. Wir sehen in der Caritas die Leistungsempfänger, die vom Schicksal gebeutelt und alles andere als Schmarotzer sind. Gleichzeitig ist es richtig und wichtig, Missbrauchswirklichkeiten zu thematisieren. Aber bitte faktenbasiert und in vernünftiger Sprache. Wir brauchen eine sachliche Debatte: Wo gibt es tatsächlich Fehlentwicklungen, wie können wir Strukturen schaffen, die illoyales Ausnutzen des Sozialstaats verhindern? Nur so bleibt der Sozialstaat glaubwürdig und akzeptiert. Eine Bürgergeldreform, die alles neu erfindet, braucht es jedoch nicht.

Warum nicht?