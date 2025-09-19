t-online - Nachrichten für Deutschland
Rheinland-Pfalz: MVZ Galeria Med GmbH ist insolvent

In Rheinland-Pfalz
Medizinisches Versorgungszentrum meldet Insolvenz an

Von Nilofar Breuer
19.09.2025 - 12:04 UhrLesedauer: 1 Min.
Eine Person wird mit einem Stetoskop untersucht: Die medizinische Versorgung zahlreicher Patienten in Rheinland-Pfalz ist derzeit ungewiss (Symbolbild).
In Rheinland-Pfalz ist derzeit die medizinische Versorgung vieler Patienten ungewiss: Das MVZ Galeria Med GmbH ist insolvent.

Das Medizinische Versorgungszentrum Galeria Med GmbH mit Sitz in Neuwied hat Insolvenz angemeldet. Das geht aus einer Meldung vom 10. September auf einem öffentlichen Portal für Insolvenzbekanntmachungen hervor.

Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz gab knapp eine Woche später bekannt, "dass das Medizinische Versorgungszentrum mit Standorten unter anderem in Neuwied, Andernach und Nastätten zum 1. Oktober 2025 seine Türen schließen wird." Ob alle Praxen davon betroffen sind, sei noch unklar.

Auf seiner Webseite listet das Versorgungszentrum insgesamt acht Praxisstandorte auf. Wie die "Rhein-Zeitung" berichtet, sei mindestens eine der Praxen bereits geschlossen, und Angestellte würden auf ihre Bezahlung warten. Nun meldet das Medium, auch die Bewohner mehrerer Seniorenzentren in Neuwied und der Region würden durch die Insolvenz ihren Versorgungsarzt verlieren.

Aus der Kassenärztlichen Vereinigung heißt es weiter, sie arbeite an Lösungen, um Patienten adäquat weiter versorgen zu können. Unter anderem stünden Gespräche mit den bisher in der MVZ Galeria Med GmbH angestellten Ärzten sowie Praxen in den Regionen an. Geplant sei auch, kurzfristig eine mobile Arztpraxis einzusetzen.

