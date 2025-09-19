"EA Sports 26": So gut ist das Fußballspiel

35 Bewohner betroffen Seniorenheim im Emsland muss nach Insolvenz schließen

Von t-online Aktualisiert am 19.09.2025 - 18:28 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Player wird geladen Insolvenz einfach erklärt (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Seniorenheim in Geeste-Osterbrock schließt aus wirtschaftlichen Gründen noch diese Woche. Rund 100 Mitarbeitende und 35 Bewohner sind von der Insolvenz betroffen.

Ein Seniorenheim in Geeste-Osterbrock im Landkreis Emsland wird in dieser Woche geschlossen. Grund ist die Zahlungsunfähigkeit der Betreiberfirma ESG Geeste GmbH, wie der NDR unter Berufung auf den Insolvenzverwalter mitteilte. Der Insolvenzverwalter führte aus, die wirtschaftliche Situation der Einrichtung sei schlecht gewesen. Die Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner konnte zudem zuletzt nicht ausreichend gewährleistet werden.

Loading...

Trotz Gesprächen über mögliche Verbesserungen für die Bewohnerinnen und Bewohner einigten sich die Beteiligten schließlich darauf, das Heim zu schließen. Eine Suche nach Investoren, die den Betreiber und das Pflegeheim übernehmen könnten, sei erfolglos geblieben.