t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesWirtschaft

Seniorenheim Geeste-Osterbrock insolvent: Bewohner müssen umziehen

DAX
23.639,41(-0,15%)
Gold
3.669,10 USD(+0,68%)
Bitcoin
98.936,22 EUR(-0,93%)
Öl Brent
67,52 USD(-0,57%)
Zur Schnellsuche
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextDeutsche kriegen Olympia-Gold von 2014
TextMassenkarambolage: viele Verletzte auf A9
TextFamilienbrauerei gibt auf
TextBVB: Nationalspieler vor Comeback
TextEU nimmt Putins Flüssiggas ins Visier

35 Bewohner betroffen
Seniorenheim im Emsland muss nach Insolvenz schließen

Von t-online
Aktualisiert am 19.09.2025 - 18:28 UhrLesedauer: 1 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Insolvenz einfach erklärt (Quelle: t-online)
News folgen

Das Seniorenheim in Geeste-Osterbrock schließt aus wirtschaftlichen Gründen noch diese Woche. Rund 100 Mitarbeitende und 35 Bewohner sind von der Insolvenz betroffen.

Ein Seniorenheim in Geeste-Osterbrock im Landkreis Emsland wird in dieser Woche geschlossen. Grund ist die Zahlungsunfähigkeit der Betreiberfirma ESG Geeste GmbH, wie der NDR unter Berufung auf den Insolvenzverwalter mitteilte. Der Insolvenzverwalter führte aus, die wirtschaftliche Situation der Einrichtung sei schlecht gewesen. Die Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner konnte zudem zuletzt nicht ausreichend gewährleistet werden.

Loading...

Trotz Gesprächen über mögliche Verbesserungen für die Bewohnerinnen und Bewohner einigten sich die Beteiligten schließlich darauf, das Heim zu schließen. Eine Suche nach Investoren, die den Betreiber und das Pflegeheim übernehmen könnten, sei erfolglos geblieben.

Betroffen sind rund 100 Mitarbeitende, die am Montag informiert wurden. Für die 35 Bewohnerinnen und Bewohner werden nun Plätze in anderen Einrichtungen gesucht, sie müssen also umziehen.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
EmslandInsolvenzNDR
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom