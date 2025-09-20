t-online - Nachrichten für Deutschland
DB: Neue Bahn-Chefin Evelyn Palla hat Lokführerlizenz – löst sie die Krise?

"Die Prüfung ist wirklich hart"
Die neue Bahnchefin kann selbst Züge steuern

Von t-online, mak
Aktualisiert am 22.09.2025 - 11:10 UhrLesedauer: 3 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250920-935-843895Vergrößern des Bildes
Evelyn Palla im Führerstand eines Zugs (Archivbild): 2024 absolvierte sie die Prüfung zur Lokführerin. (Quelle: Annette Riedl/dpa)
News folgen

Neue Chefin, alte Probleme: Die bisherige DB-Regio-Chefin Evelyn Palla soll die Führung des gesamten Konzerns inmitten einer schweren Krise übernehmen. Sie ist die erste Chefin der AG, die selbst Züge steuern darf.

Evelyn Palla beerbt den langjährigen Bahnchef Richard Lutzund soll den bundeseigenen Konzern aus der Krise führen. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat seinen Vorschlag, über den am Wochenende bereits mehrere Medien berichtet hatten, am Montag offiziell gemacht. Palla muss noch vom Aufsichtsrat der Deutschen Bahn berufen werden. Dessen nächste Sitzung beginnt am Dienstag. Der Schritt gilt jedoch als Formsache.

Mitte August hatte Schnieder mitgeteilt, dass er für die Zukunft einen neuen Bahnchef einsetzen will, der auch die neue Strategie für den Konzern umsetzen soll. Teil dieser Strategie ist offenbar auch eine Senkung der Pünktlichkeitsziele der Bahn, wie Schnieder am Montag bekannt gab. Palla, die bisher Vorständin für den Regionalverkehr war, sei die beste Kandidatin, um die neuen Ziele der Bahn zu erreichen, versprach der Minister. Doch wer ist die Frau, die künftig die Geschicke der Bahn leitet? t-online stellt Evelyn Palla vor.

Die Südtirolerin, 1973 in Bozen geboren, hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine internationale Karriere aufgebaut, die sie von Italien und Österreich bis nun an die Spitze der Deutschen Bahn führte. Pallas Berufung ist wohl auch wegen ihres steilen Berufswegs für Beobachter keine völlige Überraschung: Ihr Name fiel schon sehr früh, als öffentlich über die Lutz-Nachfolge spekuliert wurde.

imago images 0834736363Vergrößern des Bildes
Evelyn Palla, designierte Konzernchefin der Deutschen Bahn, und Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU): Am Montag machte Schneider seinen Vorschlag offiziell. (Quelle: Kira Hofmann/imago)

Stationen in München, Großbritannien und Tokio

Aufgewachsen in Südtirol studierte Palla von 1992 bis 1997 Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien, ergänzt durch ein Gastsemester an der Universität zu Köln. Stationen führten sie unter anderem zu Siemens in Großbritannien, Infineon in München sowie zur Österreichischen Handelskammer in Tokio.

2011 kehrte Palla nach Österreich zurück und übernahm Verantwortung im Personenverkehr der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Dort begann sie als Leiterin Controlling und für den Schienenfahrzeugeinkauf, bevor sie 2015 in den Vorstand der ÖBB-Personenverkehr AG berufen wurde. Als eine von drei Vorständen verantwortete sie zentrale Ressorts wie Nah- und Regionalverkehr, Finanzen, Recht und Einkauf. Parallel übernahm sie den Vorsitz des Aufsichtsrats der ÖBB-Postbus AG.

2019 wechselte Palla, verheiratet, drei Kinder, zur Deutschen Bahn, wo sie Finanzvorständin in der Fernverkehrssparte wurde. 2022 stieg sie in den Vorstand des Gesamtkonzerns auf: Dort ist sie für den Regionalverkehr tätig und zugleich Vorstandsvorsitzende der DB Regio AG – eine der wichtigsten Sparten des Unternehmens.

"Wollte wissen, wie sich anfühlt, im Führerstand zu sitzen"

Besonderes Aufsehen erregte jüngst ihr Engagement jenseits des Vorstandsbüros. Palla absolvierte berufsbegleitend die Ausbildung zur Triebfahrzeugführerin – als einzige im Bahnvorstand. Sie dürfte damit die erste Chefin der Deutschen Bahn AG sein, die selbst Züge steuern kann – über ihre Vorgänger ist diesbezüglich nichts bekannt.

imago 80911984Vergrößern des Bildes
Evelyn Palla, damals noch Vorständin der ÖBB-Personenverkehr AG, bei einem Besuch des Bombardier-Werks in Hennigsdorf im Jahr 2017 (Archivbild): Die neue Bahnchefin kommt ursprünglich aus Südtirol. (Quelle: Inga Kjer/photothek.net/imago)

Damit reiht sich die Managerin in eine Berufsgruppe ein, die für das Funktionieren des Konzerns zentral ist. Fast 20.000 Lokführerinnen und Lokführer steuern bundesweit die Züge der Deutschen Bahn. Jahrelang hatte sich die Lokführergewerkschaft GDL darüber beschwert, dass der Bahnvorstand keine Ahnung habe, was an der Basis – im Führerstand – geleistet werde. Das dürfte nun passé sein.

Der Erwerb des Lokführerscheins, den sie neben ihrer regulären Tätigkeit im Bahnvorstand machte, war für sie mehr als ein symbolischer Akt. "Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt, im Führerstand zu sitzen. Und auch verstehen, was unsere Mitarbeitenden täglich leisten und was unser Geschäft ausmacht", sagte sie der "Schwäbischen Zeitung" im Herbst vergangenen Jahres.

Palla gibt zu: "Die Prüfung ist wirklich hart, muss es aber auch sein. Als Lokführerin hat man schließlich Verantwortung für die Fahrgäste."

Bahn steckt in schwerer Krise

Nun soll sie den Gesamtkonzern verantworten – und das inmitten einer schweren Krise. Im August waren nur knapp 60 Prozent der Fernverkehrszüge pünktlich unterwegs, die Infrastruktur ist marode und gilt als Hauptgrund für die schlechte betriebliche Leistung. Auch die wirtschaftlichen Zahlen sehen seit Jahren nicht gut aus, auch wenn zuletzt eine leichte Verbesserung zu erkennen war.

Video | Bahnchef Lutz entlassen: Verkehrsminister Schnieder äußert sich
Video lädt
Player wird geladen
Quelle: t-online

Zur Bewältigung der Herausforderungen soll Palla eine neue Strategie des Bundes an die Hand bekommen, über die bislang wenig bekannt ist. Der Titel gibt aber schon einen Hinweis, wo der Fokus liegen wird: "Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene." Die Bahn müsse "pünktlich, sicher und sauber sein", sagte Verkehrsminister Schnieder zuletzt. Zudem müsse der Konzern "schneller, schlanker, schlagkräftiger und auch wirtschaftlicher" werden. Derzeit sei die Lage "dramatisch".

Die Entwicklung der Infrastruktur und des Bahnbetriebs hängt stark vom Wohlwollen im Regierungsviertel ab – und vom Geld, das die Politik bereitstellt. Die Rückendeckung des zuständigen Ministers sollte Palla nun haben. Doch reicht das, um die Bahn wieder nach vorne zu bringen?

Themen
CDUDeutsche BahnGroßbritannienItalienPatrick SchniederRichard LutzSüdtirolÖsterreich
