Strack Norma ist insolvent: Traditionsfirma aus Lüdenscheid vor dem Aus

90 Beschäftigte betroffen
Nach mehr als 100 Jahren: Traditionsfirma pleite

Von t-online, FIN
Aktualisiert am 22.09.2025 - 07:48 UhrLesedauer: 1 Min.
imago442394796Vergrößern des Bildes
Strack Norma, traditionsreicher Hersteller von Normalien für den Werkzeug- und Formenbau, ist insolvent (Symbolbild). (Quelle: Daniel Attia/imago-images-bilder)
News folgen

Die wirtschaftlichen Probleme bei Strack Norma haben sich zugespitzt. Das traditionsreiche Unternehmen aus Lüdenscheid meldete nun Insolvenz an.

Im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid rutscht das Traditionsunternehmen Strack Norma in die Insolvenz. Bereits im Mai hatte das Unternehmen beim Amtsgericht in Iserlohn einen entsprechenden Antrag gestellt. Zum Insolvenzverwalter bestellte das Gericht den Dortmunder Rechtsanwalt Markus Wischemeyer, wie aus der amtlichen Bekanntmachung hervorgeht.

Schon zuvor war die wirtschaftliche Lage angespannt: Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Metalution mit Sitz in Neuhaus-Schierschnitz (Thüringen) hatte ebenfalls Insolvenz angemeldet. In diesem Verfahren war Strack Norma selbst als größter Gläubiger beteiligt. Bereits damals gab es Befürchtungen, dass die Überschuldung der thüringischen Tochter auch die finanzielle Stabilität der Muttergesellschaft gefährden könnte. Diese Sorgen haben sich nun bestätigt.

Im jetzt eröffneten Verfahren sind rund 90 Beschäftigte von der Insolvenz betroffen. Strack Norma entwickelt und produziert sogenannte Normalien – standardisierte Bauteile, die vor allem im Werkzeug- und Formenbau zum Einsatz kommen.

Im weiteren Verlauf des Insolvenzverfahrens wird der Verwalter nun prüfen, ob eine Sanierung und Fortführung des Unternehmens möglich ist. Andernfalls könnte die Firma verkauft werden.

Das Unternehmen blickt auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurück: Gegründet im Jahr 1921, befindet sich Strack Norma heute in der vierten Generation im Familienbesitz.

Verwendete Quellen
Insolvenz
