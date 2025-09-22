"Heute drücken wir auf Neustart", sagte Schnieder zur neuen Bahn-Strategie, denn ein "Weiter so bei der Bahn ist keine Option". Das liege auch daran, dass für viele Menschen ein Nichtfunktionieren der Bahn gleichbedeutend mit einem Nichtfunktionieren des Staates sei, so der Verkehrsminister.

Sofortprogramm vorgestellt

Daher sieht die neue Strategie auch ein "Sofortprogramme für ein besseres Reiseerlebnis" mit drei konkreten Punkten vor:

Die Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen soll erhöht werden. Ziel sei es, "eine objektiv wie subjektiv verbesserte Sicherheit und Sauberkeit durch einen Mix aus Personal und Technik" zu erreichen, heißt es darin, etwa durch Videoüberwachung. Das Sofortprogramm soll ab dem ersten Quartal 2026 greifen.

Für eine bessere Kundenkommunikation soll die Fahrgastapp DB Navigator verbessert werden. "Ziel ist, dass Veränderungen im Reiseverlauf in dem Augenblick weitergegeben werden, wenn diese Informationen innerhalb der DB vorliegen", heißt es in der Strategie.

Für mehr Komfort in den Zügen des Fernverkehrs soll die Sauberkeit in den Zügen verbessert werden. Auch das Angebot im Bordbistro soll sich verbessern. Die DB Fernverkehr soll ein Maßnahmenpaket umsetzen, um bereits 2026 spür- und messbare Verbesserungen zu erreichen.

Neben Verbesserungen der Infrastruktur und dem Reisekomfort sollen sich bei dem Konzern auch intern einige Dinge ändern. Die Bahn müsse "schneller, schlanker und wirtschaftlicher" werden, so Schnieder.

Bahn soll schlanker werden

Der Verkehrsminister fordert dafür eine Reduzierung des Vorstands. So soll die neue Bahnchefin künftig nur noch einem sechsköpfigen Vorstand vorsitzen. Damit fallen in dem Gremium zwei Ressorts weg. Bislang gab es im Konzernvorstand acht Posten, die zurzeit auf sieben Mitglieder aufgeteilt sind.

Personalvorstand Martin Seiler ist seit einigen Monaten auch kommissarisch für die Finanzen zuständig. Künftig soll das Ressort Infrastruktur wegfallen, um die Netztochter DB InfraGo stärker vom Mutterkonzern zu entflechten. Der Plan des Verkehrsministers sieht auch vor, die Boni der Vorstandsmitglieder deutlich stärker als bisher an die Erfüllung von Zielen im Bereich von Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit zu knüpfen.

Fokus auf das Eisenbahngeschäft in Deutschland

Weiterhin soll sich die Bahn von einigen ihrer Unternehmensabteilungen trennen. Laut Medienberichten hatte die Deutsche Bahn 2020 521 Tochtergesellschaften im In- und Ausland. Die Bahn solle sich in Zukunft so stärker auf ihr Kerngeschäft, nämlich den Eisenbahnverkehr in Deutschland fokussieren, so der Verkehrsminister. Diese Fokussierung auf das deutsche Geschäft unterstrich auch Palla in ihrer Vorstellungsrede. Betonte aber auch, dass es zur Umsetzung dieser Ziele eine starke Zusammenarbeit zwischen Bund und Bahn bedürfe.

Um die geplante milliardenschwere Sanierung der Schieneninfrastruktur umzusetzen, soll es auch bei der dafür zuständigen DB InfraGo Veränderungen geben. Schnieder will dafür sorgen, dass das Tochterunternehmen künftig eigenständiger und unabhängiger vom Gesamtkonzern agieren kann. Dafür werde etwa geprüft, ob der bisherige Beherrschungsvertrag zwischen Bahn und InfraGo fortbestehen soll. Eine Entscheidung darüber soll im ersten Halbjahr 2026 fallen. Die Sparte soll zudem eindeutiger auf das Gemeinwohl ausgerichtet werden. Gewinne sollen nur insofern erzielt werden, als sie diesem Ziel zugutekommen.

Widerstand gegen den neuen InfraGo-Chef

Um die Änderungen umzusetzen, soll es auch an der Spitze InfraGo einen Wechsel geben: Dirk Rompf soll den Österreicher Philipp Nagl ersetzen. Rompf ist seit 2021 Geschäftsführer bei der Strategieberatung Ifok. Davor war er jahrelang Vorstand der DB Netz AG, dem Vorgänger-Unternehmen der DB InfraGo. Über die Personalie muss noch der Aufsichtsrat der InfraGo entscheiden. Laut einem Bericht des "Tagesspiegel" gibt es in dem Gremium auf Arbeitnehmerseite erheblichen Widerstand. So hat die Eisenbahngewerkschaft EWG angekündigt gegen Rompf zustimmen.