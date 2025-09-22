Autobranche in der Krise Gewinnwarnung: Aktien von VW und Porsche brechen ein

Heck eines Porsche 911 Turbo S auf der IAA in der München: Die Nachrichten von VW und Porsche zogen am Montag auch andere Autobauer deutlich ins Minus. (Quelle: Kai Pfaffenbach)

Am Freitagabend kam die Nachricht, dass Porsche in diesem Jahr mit deutlich weniger Gewinn rechnet. Am Montag reagierte die Börse – und zwar heftig.

Nach den Gewinnwarnungen des Volkswagen-Konzerns und seiner Sportwagen-Tochter Porsche AG haben die Autoaktien am Montag kräftig nachgegeben. Die Papiere der Konzernholding Porsche SE brachen am Vormittag als schwächster Dax-Wert um 7,3 Prozent auf 32,59 Euro ein und verloren im Laufe des Nachmittags weiter an Wert. Auch die VW-Vorzugsaktien verloren mehr als 7 Prozent auf unter 90 Euro.

Die Aktie der VW-Tochter Porsche AG fiel um 7,3 Prozent auf 40,50 Euro. Sie litt auch darunter, dass sie wegen ihrer zuletzt schwachen Kursentwicklung seit diesem Montag nicht mehr im Leitindex Dax enthalten, sondern in den Mittelwerteindex MDax abgestiegen ist.

Porsche rechnet mit Milliardenbelastungen

Auslöser der Talfahrt war die Nachricht vom Freitagabend nach Börsenschluss, dass die Porsche AG wegen strategischer Umplanungen von neuen, milliardenschweren Belastungen in diesem Jahr ausgeht und daher mit noch weniger Gewinn rechnet. Auch der Mutterkonzern Volkswagen und die Dachgesellschaft Porsche SE der Familieneigentümer Porsche und Piech wurden wegen der Milliardenlasten vorsichtiger und kappten ihre Ergebniserwartungen.

Die Porsche AG entschied unter anderem, dass die Verbrenner-Modelle länger im Programm bleiben. Am Markt hieß es, es werde eine teure Strategie korrigiert, die die Gewinnmargen des Luxusautobauers geschwächt und auch Volkswagen belastet habe. Für diese Umplanungen fallen in diesem Jahr erhebliche weitere Sonderlasten von rund 1,8 Milliarden Euro an.

Händler sehen Rückschlag für deutsche Autoindustrie

Die Nachrichten von VW und Porsche zogen auch andere Autobauer deutlich ins Minus. Aktien von Mercedes-Benz sanken um 2,8 Prozent, BMW gaben um 2,2 Prozent nach. Für die Titel von Stellantis und Renault ging es um 3,1 beziehungsweise 0,5 Prozent nach unten. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts büßte 2,4 Prozent ein.