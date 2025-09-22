t-online - Nachrichten für Deutschland
Bitcoin: Kurs der Kryptowährung fällt auf tiefsten Stand seit Wochen

Trump-Effekt verpufft?
Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit Wochen

Von dpa
22.09.2025 - 18:47 UhrLesedauer: 1 Min.
Menschen laufen an einer Wechselstube für Kryptowährungen in Istanbul vorbei: Ein Grund für den Kursabfall könnte "gestillter Risikoappetit" sein, so Analysten. (Quelle: Chris McGrath)
Mit der Aussicht auf weniger Regulierung befeuerte US-Präsident Trump den Bitcoin. Nun ist der Kurs der Kryptowährung unerwartet deutlich abgerutscht.

Der Bitcoin ist am Montag deutlich gefallen und hat den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen erreicht. Zeitweise wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung bei knapp 95.457 Euro gehandelt. Dies ist der tiefste Stand seit dem 10. September. Am Sonntag lag der Bitcoin noch bei mehr als 98.489 Euro.

Eine allgemein geringere Risikofreude habe auch den Bitcoin belastet, heißt es von Marktbeobachtern. Kursverluste an den europäischen Aktienmärkten hätten für eine trübere Stimmung gesorgt, was auch die Nachfragen nach Kryptowährungen bremste. "Der Risikoappetit auf Bitcoin scheint kurzfristig gestillt", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden-Research das Handelsgeschehen.

Trump verlieh dem Bitcoin Auftrieb

In der ersten September-Hälfte hatte die Spekulation auf sinkende Leitzinsen der Zentralbank in den USA dem Bitcoin noch Auftrieb verliehen. Am 18. September war der Kurs auf knapp 100.000 Euro gestiegen und damit in die Nähe des Rekordhochs, das zuletzt Mitte August bei fast 106.000 Euro erreicht worden war.

Generell bewegte sich der Bitcoin seit Juli auf relativ hohem Preisniveau. Kryptofreundliche Aussagen von US-Präsident Donald Trump und die Aussicht auf weniger Regulierung hatten der Währung starken Auftrieb verliehen. Im April war der Bitcoin noch zeitweise unter 69.000 Euro gehandelt worden.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
