TV-Moderator will sich nicht entschuldigen

Matthäus zeigt sich mit 26-Jähriger

Vom Aufsichtsrat gewählt Evelyn Palla ist die neue Chefin der Bahn

Von t-online Aktualisiert am 23.09.2025 - 11:20 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Palla ist seit 2019 bei der Deutschen Bahn. (Quelle: Annette Riedl/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hat Evelyn Palla zur neuen Bahnchefin gewählt. Eine angekündigte Blockade war erfolglos.

Trotz angekündigten Widerstands aus der Belegschaft hat der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn Evelyn Palla zur neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Aufsichtsratskreise.

Loading...

Demnach stimmte zwar die Mehrheit der Arbeitnehmervertreter gegen die Personalie, dennoch kam eine Mehrheit für die 51-jährige bisherige Regio-Vorständin zustande. Ausschlaggebend war laut Bericht die geschlossene Unterstützung der Arbeitgeberseite unter Vorsitz von Werner Gatzer sowie Abweichler innerhalb der Gewerkschaftsbank.

Gewerkschaft hatte Widerstand angekündigt

Noch am Vortag hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) angekündigt, die Personalie geschlossen abzulehnen. Hintergrund war jedoch weniger Pallas Person als vielmehr der Protest gegen ein weiteres Vorhaben des Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder (CDU): Dieser hatte am Montag angekündigt, den ehemaligen Bahnmanager Dirk Rompf zum neuen Chef der Infrastruktur-Sparte DB Infrago machen zu wollen. Die EVG lehnt diese Besetzung ab.

EVG-Chef Martin Burkert kritisierte Rompf scharf: "Der Weg nach vorne kann niemals durch die Vergangenheit führen", sagte er. Rompf sei als früherer Vorstand der DB Netz mitverantwortlich für die heutige Misere im Schienennetz. Die Gewerkschaft sehe in Schnieders Gesamtkonzept keinen echten Neuanfang.