Warnung vor "Germanosklerose" Schwaches Wirtschaftswachstum – Ökonom: "Krebsen uns heran"

Von reuters , t-online 23.09.2025 - 17:21 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Blick auf den Hamburger Hafen (Archivbild): Die Exporte stocken – nicht nur in die USA. (Quelle: Christian Charisius/dpa/dpa-bilder)

Steigende Energiepreise, neue US-Zölle und der Übergang zur Elektromobilität machen der Industrie zu schaffen. Die Aussichten sind mager. Nur einer gibt sich optimistisch.

Oliver Holtemöller ist ein besonnener Mann. Der Forscher kommt aus Schleswig-Holstein. Aber auch er verliert langsam die Geduld. "Wir haben keinen normalen Aufschwung vor uns. Wir krebsen uns von unten an ein immer schwächer werdendes Produktionspotenzial heran", sagte der Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH).

Am Donnerstag legt die Bundesregierung ihre Herbstprognose für die deutsche Wirtschaft vor. Auch Holtemöllers IWH ist an der sogenannten Gemeinschaftsprognose (GD) mehrerer Wirtschaftsforschungsinstitute beteiligt. Doch die Aussichten sind mager.

Nach zwei Rezessionsjahren in Folge kann die deutsche Wirtschaft nicht mit einem Durchstarten der Konjunktur rechnen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte 2025 nur um 0,3 Prozent zulegen, wie die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag in ihrer aktualisierten Prognose mitteilte. Für 2026 wird ein Plus von 1,1 Prozent veranschlagt. Damit setzte die OECD die BIP-Prognosen gegenüber dem Ausblick vom Juni um je 0,1 Prozentpunkte nach unten.

Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner sei fast drei Prozent niedriger als 2019, sagte Holtemöller am Dienstag bei einer von der OECD organisierten Diskussionsrunde.

Holtemöller kündigte an, dass die führenden Institute bei der Vorstellung der Gemeinschaftsdiagnose einen Zwölf-Punkte-Plan zu Strukturreformen vorlegen werden. Die GD liefert eine Orientierung für die Projektionen der Bundesregierung.

IW-Chef Hüther wählt drastische Worte

Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft IW, Michael Hüther, sprach auf der Veranstaltung mit Blick auf die wirtschaftliche Verfassung von "einer Art 'Germanosklerose'": Deutschland stecke in einer Wachstumskrise, die strukturelle Gründe habe.

Das über Jahre erfolgreiche Geschäftsmodell stehe unter Druck: Der Export leide unter Deglobalisierungs- und Protektionismustendenzen. Die Investitionen kämen nicht in Gang und die Konsumenten hätten angesichts steigender Arbeitslosenzahlen Sorgen um ihre Beschäftigungssicherheit. "Das alles ist ein Strukturthema und da wird uns auch ein kurzes Konjunkturfeuerwerk nicht helfen", fügte er hinzu. Auch das von der OECD veranschlagte Wachstum von 1,1 Prozent für 2026 biete "keine Aufholqualität".