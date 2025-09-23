t-online - Nachrichten für Deutschland
Insolvenz: Autoschlüsselspezialist Kiekert aus Wuppertal ist insolvent

Weltmarktführer aus Wuppertal
Autoschlüsselspezialist ist insolvent

Von afp, reuters, t-online
Aktualisiert am 23.09.2025 - 18:23 UhrLesedauer: 2 Min.
News folgen

Kiekert gilt als Weltmarktführer für Auto-Schließsysteme. Nun droht dem Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen das Aus.

In der deutschen Automobilindustrie ist ein weiterer Zulieferer in die Krise geschlittert. Der auf Schließsysteme spezialisierte Autozulieferer Kiekert hat Insolvenz angemeldet. Das geht aus Unterlagen des Amtsgerichts Wuppertal hervor. Mit einem Marktanteil von 21 Prozent rüstet Kiekert demnach jedes dritte Fahrzeug weltweit mit seinen Schließsystemen aus.

Das Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Heiligenhaus bei Wuppertal wurde 1857 gegründet. 2012 wurde es von einer Firma aus China übernommen. Nun folgt die Insolvenz. Rund 4.500 Beschäftigte an elf Standorten müssen um ihren Job fürchten.

Zahl der Insolvenzen erreicht Rekord

Der operative Geschäftsbetrieb werde im vorläufigen Verfahren an allen Standorten regulär weitergehen, hieß es. "Löhne und Gehälter der rund 700 Mitarbeitenden in Deutschland sind über das Insolvenzgeld bis einschließlich November gesichert", erklärte das Unternehmen am Dienstagabend. Zum Insolvenzverwalter wurde Joachim Exner aus Nürnberg bestellt.

Schon vor fünf Jahren stand das Unternehmen vor der Pleite. Damals gelang die Sanierung – auch durch einen Stopp der Verlagerung ins Ausland. Nun aber droht das Aus des Traditionskonzerns.

Laut Daten der Kreditversicherung Atradius hat die Zahl der Großinsolvenzen in Deutschland im ersten Halbjahr mit 207 ein Rekordhoch erreicht. Das sei ein Anstieg um ein Fünftel zum Vorjahr. Auf Autozulieferer entfiel der größte Anteil mit insgesamt 29 Großinsolvenzen von Unternehmen mit mehr als zehn Millionen Euro Jahresumsatz. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es in den ersten sechs Monaten insgesamt 12.000 Firmeninsolvenzen, etwa zwölf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen AFP, Reuters
