Ifo-Geschäftsklimaindex: Wirtschaft schaut pessimistisch in die Zukunft

DAX
23.594,11(-0,07%)
Gold
3.771,00 USD(+0,18%)
Bitcoin
95.692,50 EUR(-0,22%)
Öl Brent
67,79 USD(+1,85%)
Ifo-Index
Geschäftsklima trübt sich ein: "Hoffnung erleidet Dämpfer"

Von reuters, t-online
24.09.2025 - 10:28 UhrLesedauer: 1 Min.
Elektroautos verschiedener VW-KonzernmarkenVergrößern des Bildes
Deutsche Autos auf einem Parkplatz (Symbolbild): Der Optimismus in den Chefetagen deutscher Konzerne ist passé. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Überraschend sackt der Ifo-Geschäftsklimaindex ab. Die wirtschaftliche Gesamtlage bleibt angespannt.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September erstmals seit einem halben Jahr überraschend verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel auf 87,7 Punkte, nach 88,9 Zählern im August. Das teilte das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mit. Der Rückgang kommt überraschend: Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 89,3 gerechnet.

Grund für die Eintrübung ist nach Angaben des Instituts die schlechtere Einschätzung der aktuellen Geschäftslage sowie deutlich pessimistischere Erwartungen für die kommenden Monate. "Die Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung erleidet einen Dämpfer", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Bruttoinlandsprodukt ist geschrumpft

Die wirtschaftliche Gesamtlage in Deutschland bleibt angespannt. Im zweiten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent geschrumpft. Für das Gesamtjahr rechnen führende Forschungsinstitute Insidern zufolge nur mit einem geringen Wachstum von 0,2 Prozent. Erst im kommenden Jahr dürfte sich die Konjunktur laut diesen Prognosen erholen: 2026 wird ein Plus von 1,3 Prozent erwartet, 2027 ein Anstieg um 1,4 Prozent.

Die Daten des Ifo-Instituts gelten als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Sie basieren auf einer monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

