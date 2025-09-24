Öl-Heizung raus: Was tun mit dem Heizöl?

Ifo-Index Geschäftsklima trübt sich ein: "Hoffnung erleidet Dämpfer"

Von reuters , t-online 24.09.2025 - 10:28 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Deutsche Autos auf einem Parkplatz (Symbolbild): Der Optimismus in den Chefetagen deutscher Konzerne ist passé. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Überraschend sackt der Ifo-Geschäftsklimaindex ab. Die wirtschaftliche Gesamtlage bleibt angespannt.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September erstmals seit einem halben Jahr überraschend verschlechtert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel auf 87,7 Punkte, nach 88,9 Zählern im August. Das teilte das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mit. Der Rückgang kommt überraschend: Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 89,3 gerechnet.

Grund für die Eintrübung ist nach Angaben des Instituts die schlechtere Einschätzung der aktuellen Geschäftslage sowie deutlich pessimistischere Erwartungen für die kommenden Monate. "Die Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung erleidet einen Dämpfer", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Bruttoinlandsprodukt ist geschrumpft

Die wirtschaftliche Gesamtlage in Deutschland bleibt angespannt. Im zweiten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent geschrumpft. Für das Gesamtjahr rechnen führende Forschungsinstitute Insidern zufolge nur mit einem geringen Wachstum von 0,2 Prozent. Erst im kommenden Jahr dürfte sich die Konjunktur laut diesen Prognosen erholen: 2026 wird ein Plus von 1,3 Prozent erwartet, 2027 ein Anstieg um 1,4 Prozent.